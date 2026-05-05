Șase ani de închisoare cu amendă în mărime de 67 500 lei pentru o cerșetoare de 44 de ani

 Procuratura municipiului Chișinău anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unei femei în vârstă de 44 de ani, învinuită de comiterea infracțiunii de jaf. Potrivit sentinței, inculpata a fost condamnată la 6 ani de închisoare cu amendă în mărime de 67 500 lei.

Conform învinuirii susținute de procurori, cazul a avut loc la data de 05 februarie 2021, într-un apartament din sectorul Botanica al municipiului Chișinău, informează procuratura.md

Potrivit declarațiilor victimei, în jurul orei 15:00, cineva a început să sune insistent la ușa apartamentului. Crezând că este fiul său, femeia a deschis ușa și a văzut în prag o persoană necunoscută, îmbrăcată într-o scurtă albastră, cu mască medicală pe față și cu o geantă mare în carouri.

Străina a rugat-o să o ajute cu bani, iar după ce i s-a spus că nu sunt bani în casă, a cerut ceva de mâncare. Victima i-a oferit o felie de pâine, după care femeia a mai cerut apă și un ou crud, spunând că îi este foame.

Victima a declarat în instanță că, după acel moment, comportamentul femeii a devenit neobișnuit. Aceasta rotea oul în fața ei și murmura ceva în șoaptă, într-o limbă necunoscută. Ulterior, partea vătămată a relatat că avea impresia că vede „ca prin ceață” cum femeia se deplasa prin apartament.

După ce necunoscuta a plecat, femeia a observat dispariția mai multor bijuterii din aur. Potrivit materialelor cauzei, din apartament au fost sustrase un lănțișor, un pandantiv, un inel de căsătorie și o brățară din aur, prejudiciul total fiind estimat la 10 000 de lei.

Partea vătămată a mai declarat că, deși înțelegea că femeia se află în apartament, nu putea reacționa sau interveni, descriind acea stare drept una asemănătoare hipnozei.

Ulterior, femeia și-a anunțat rudele și a solicitat intervenția poliției.

Deși inculpata nu și-a recunoscut vina și a declarat la faza urmăririi penale că în ziua respectivă nici măcar nu ar fi ieșit din casă, instanța a considerat probele administrate suficiente pentru pronunțarea sentinței de condamnare.

Inculpata s-a eschivat de la prezentarea în instanța, fiind anunțată în căutare.

Sentința nu este definitivă și poate fi contestată conform prevederilor legale.


