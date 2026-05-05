Se scumpesc pașapoartele și permisele de conducere

Moldovenii vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru pașapoarte și permise de conducere, dar și pentru unele servicii administrative, potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului privind tarifele Agenției Servicii Publice (ASP).

Cea mai mare scumpire vizează pașapoartele. Tariful pentru eliberarea în 20 de zile lucrătoare crește de la 650 la 790 de lei, iar în regim de urgență ajunge până la 2.530 de lei pentru documentul emis în aceeași zi. Pentru copii și persoanele care nu pot oferi amprente, costul maxim urcă la 1.980 de lei. În total, majorarea este de aproximativ 21,5%, transmite stiri.md cu referire la bani.md

Permisele de conducere se scumpesc mai moderat. Tariful standard crește de la 420 la 440 de lei, iar pentru eliberarea rapidă în aceeași zi ajunge la 2.640 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de circa 4,8%.

Explicația autorităților ține în principal de introducerea unor documente noi, mai sigure și mai moderne. Potrivit notei informative, „modernizarea elementelor de securitate, a mediului de stocare electronică a datelor și a tehnologiei de personalizare” a dus la creșterea costurilor de producere a pașapoartelor și permiselor. În plus, au crescut și prețurile blanchetelor și ale semifabricatelor utilizate pentru aceste documente.

Autoritățile susțin că noile acte vor avea un nivel sporit de protecție împotriva falsificării, vor respecta standardele europene și vor oferi o securizare mai bună a datelor personale ale titularilor, ceea ce ar justifica majorarea tarifelor.

Pe lângă scumpiri, proiectul introduce și taxe noi pentru servicii care până acum erau gratuite, în special în domeniul autorizării și certificării. De exemplu, examinarea cererilor pentru acte necesare comerțului cu mărfuri strategice va costa 1.990 de lei, iar modificarea documentelor – 1.580 de lei. Deplasarea unui specialist pentru verificări la fața locului va fi taxată cu 1.030 de lei.

În același timp, apare o taxă de 6.000 de lei pentru aprobarea regulilor jocurilor de noroc și una de 22 130 de lei pentru evaluarea investițiilor de peste 1,7 milioane de lei din perspectiva securității statului.

Motivul acestor taxe este acoperirea parțială a costurilor reale ale serviciilor. În prezent, ASP nu obține venituri din unele activități, deși cheltuielile pentru domeniul licențierii și certificării depășesc 1,19 milioane de lei lunar. Chiar și după introducerea tarifelor, veniturile estimate vor acoperi doar aproximativ 16% din aceste costuri.

În paralel, autoritățile mizează pe digitalizare. Extrasul din Registrul de stat al unităților de drept va putea fi obținut instant, online, contra unei taxe de 220 de lei, echivalentul actualului tarif minim pentru regim de urgență.

Noile tarife vor intra în vigoare etapizat: cele pentru permise din 25 mai, iar cele pentru pașapoarte din 1 septembrie, odată cu lansarea noilor modele de documente.

