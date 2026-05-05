Soroceanul Vitalie Damașcan-jr marcează al patrulea gol în campionatul Israelului

Atacantul moldovean Vitalie Damașcan a marcat un gol în meciul câştigat în deplasare de echipa sa, Maccabi Bnei Reineh, cu scorul de 2-0, în faţa formaţiei Sakhnin, în etapa a 30-a a Premier Ligii israeliene, play-outul competiției, informează fmf.md.

Vitalie Damașcan a deschis scorul în minutul 12, iar Muhamad Shaker a stabilit scorul final în minutul 90+3. Jucătorul moldovean a jucat tot meciul.

Este al 4-lea gol marcat de Damașcan în cele 13 meciuri jucate pentru Maccabi Bnei Reineh în ediția 2025/26. Maccabi Bnei Reineh, cu 21 de puncte, ocupă locul 8 în Premier Liga israelienă, play-outul competiției.

Vitalie Damașcan a semnat cu Maccabi Bnei Reineh pe 14 ianuarie 2026, când s-a transferat de la HŠK Zrinjski din Bosnia și Herțegovina. Anterior el a evoluat pentru Zimbru Chișinău și Sheriff Tiraspol (Moldova), Torino (Italia), Fortuna Sittard și RKC Waalwijk (Țările de Jos), Sepsi și FC Voluntari (România), FC Stade-Lausanne-Ouchy (Elveția) și Maccabi Petah Tikva (Israel).

Pentru Naționala Moldovei, Vitalie Damașcan a jucat 46 de meciuri și a marcat 5 goluri.

Foto: Maccabi Bnei Reineh