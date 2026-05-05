Schimbările climatice lovesc direct în farfurie: alimentele devin mai sărace în nutrienți

Plante mai mari, dar mai sărace în substanțe esențiale

Un studiu publicat în revista Global Change Biology a analizat nivelurile de nutrienți din 43 de culturi importante pentru alimentația umană, de la orez și grâu până la soia. Cercetătorii au descoperit că nutrienți precum proteinele, fierul și zincul au scăzut, în medie, cu 3,2% în plante față de sfârșitul anilor 1980. Principala cauză indicată este creșterea concentrației de dioxid de carbon din atmosferă.

Scăderea poate părea mică, dar devine îngrijorătoare atunci când este privită la scară globală. Miliarde de oameni au deja diete vulnerabile, în care accesul la alimente bogate în nutrienți este limitat. Pentru aceste populații, câteva procente pierdute din valoarea nutritivă a alimentelor de bază pot face diferența dintre o alimentație suficientă și apariția unor probleme serioase de sănătate.

Cercetătoarea Kristie Ebi, de la University of Washington’s Center for Health and the Global Environment, a explicat pentru The Washington Post că dietele de astăzi au o densitate nutrițională mai mică decât cele ale generațiilor trecute, chiar dacă oamenii ar consuma aceleași alimente. Cu alte cuvinte, nu doar ce mănânci contează, ci și felul în care mediul schimbă calitatea produselor agricole.

Fenomenul este legat de modul în care plantele reacționează la excesul de CO2. Dioxidul de carbon le ajută să producă zaharuri și să crească, dar mineralele de care oamenii au nevoie sunt absorbite prin sol. Dacă planta devine mai mare fără să absoarbă proporțional mai mulți nutrienți, aceștia ajung să fie „diluați” în țesuturile vegetale.

Deficiențele de fier și zinc pot deveni mai grave

Impactul asupra sănătății publice poate fi considerabil. Fierul și zincul sunt esențiale pentru organism, iar lipsa lor afectează deja sute de milioane de oameni. Anemia, asociată adesea cu deficitul de fier, este considerată o problemă majoră la nivel global și poate duce la oboseală severă, complicații în sarcină, probleme de dezvoltare la copii și, în cazuri grave, deces.

Un studiu din 2018 estima că încă 175 de milioane de oameni ar putea ajunge să sufere din cauza deficitului de zinc pe fondul scăderii valorii nutritive a alimentelor provocate de poluarea cu CO2. De asemenea, aproximativ 1,4 miliarde de femei și copii ar putea pierde o parte importantă din aportul alimentar de fier, ceea ce ar agrava riscul de anemie.

Problema este accentuată de faptul că multe dintre culturile afectate sunt alimente de bază în regiunile sărace ale lumii. Orezul, grâul și leguminoasele nu sunt produse ocazionale, ci surse zilnice de energie și nutrienți pentru populații întregi. Dacă acestea devin mai puțin hrănitoare, efectele nu se văd imediat, dar se acumulează în timp.