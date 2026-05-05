Ziua internațională a moașelor: Respect pentru cele care aduc viață pe lume / VIDEO

Dorina Cioca
În fiecare an, pe 5 mai, este marcată Ziua internațională a moașelor. Este o zi dedicată femeilor care au un rol esențial în sistemul de sănătate.

La Spitalul Raional Soroca „Anatolie Prisacari” activează 8 moașe. Ele sunt zilnic alături de femeile însărcinate și le ajută în unul dintre cele mai importante momente din viață.

Munca unei moașe cere responsabilitate, răbdare și multă implicare. Ele oferă sprijin, încurajare și siguranță mamelor. În același timp, ele sunt primele care văd copilul la naștere și primele care îl iau în brațe.

Această zi este un prilej de a le spune mulțumesc. Prin munca lor, moașele contribuie direct la aducerea pe lume a unei noi vieți.

La Soroca, aceste specialiste își fac meseria cu dedicare. Ele rămân un sprijin important pentru fiecare familie care trece pragul maternității.


Dorina Cioca
