Apeluri false la 112 în Soroca: un bărbat a alertat poliția precum că s-ar fi răsturnat cu tractorul

Un bărbat din raionul Soroca a fost sancționat de instanță după ce a apelat în mod repetat și nejustificat serviciul de urgență 112, mobilizând inutil echipele de intervenție. Judecătoria Soroca a decis aplicarea unei pedepse de 40 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității, subliniind gravitatea unor astfel de fapte și impactul lor asupra sistemului de urgență.

Cazul îl vizează pe un cetățean al Republicii Moldova, care, potrivit materialelor examinate în instanță, a efectuat mai multe apeluri false la Serviciul unic „112” în data de 15 martie 2026. Incidentul s-a produs în satul Tătărăuca Nouă, raionul Soroca, în intervalul orelor 15:18–18:30.

Conform constatărilor instanței, bărbatul a comunicat informații false operatorilor de urgență, susținând inițial că s-ar fi răsturnat cu un tractor într-o râpă. Ulterior, acesta a revenit cu un alt apel, invocând un presupus conflict cu fosta sa concubină. Ambele sesizări s-au dovedit a fi nefondate.

În cadrul ședinței de judecată, bărbatul și-a recunoscut vina, declarând că în momentul efectuării apelurilor se afla în stare de ebrietate alcoolică. Probele administrate la dosar au confirmat acest fapt, inclusiv rezultatul testării cu aparatul „Drager Alcotest 8510 RO”, care a indicat o concentrație de 1,44 mg/l alcool în aerul expirat.

Agentul constatator, care a întocmit procesul-verbal contravențional, a susținut în fața instanței că faptele sunt pe deplin demonstrate și a solicitat aplicarea unei sancțiuni conform legislației în vigoare.

Instanța a analizat probele prezentate, inclusiv înregistrările apelurilor, documentele procesuale și declarațiile făptuitorului, concluzionând că vinovăția acestuia este dovedită „în afara oricărui dubiu rezonabil”. Fapta a fost încadrată juridic în baza articolului 342 din Codul Contravențional, care sancționează chemarea intenționat falsă a poliției.

Judecătorii au subliniat că astfel de acțiuni afectează funcționarea serviciilor de urgență și pot pune în pericol intervențiile reale, unde fiecare minut contează. În acest context, instanța a considerat că aplicarea unei sancțiuni sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității este oportună pentru corectarea comportamentului contravenientului și prevenirea unor fapte similare.

Prin hotărârea pronunțată la 28 aprilie 2026, Judecătoria Soroca a dispus ca vinovatul să execute 40 de ore de muncă în folosul comunității, sub supravegherea Biroului de Probațiune Soroca. Decizia poate fi contestată la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile.