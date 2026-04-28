Atenție! Noi metode de înșelăciune „din partea” escrocilor

Poliția atenționează cetățenii despre apariția unei noi metode de înșelăciune, prin care persoane necunoscute contactează telefonic potențiale victime, pretinzând că sunt reprezentanți ai instituțiilor bancare sau ai organelor de drept.
Cum acționează escrocii:
Aceștia vă telefonează și vă spun că pe numele dumneavoastră ar fi fost contractat un credit sau o tranzacție suspectă. Pentru a crea panică, insistă asupra unei „”.
Ulterior, vă solicită să continuați conversația pe aplicații de mesagerie, unde, sub pretextul protejării banilor, vă oferă indicații pas cu pas.
În urma acestor manipulări, victimele sunt determinate să:
contracteze credite
retragă bani din conturi
transfere sume către conturi controlate de infractori sau să le transmită prin intermediari
După ce obțin banii, escrocii dispar fără urmă.
Cum te protejezi:
Închide apelul imediat
Nu oferi date personale sau bancare
Nu urma indicații primite prin telefon sau aplicații
Sună direct la banca ta sau anunță Poliția
Fiți prudenți și informați-vă apropiații!