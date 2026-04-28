Atenție! Noi metode de înșelăciune „din partea” escrocilor

  Poliția atenționează cetățenii despre apariția unei noi metode de înșelăciune, prin care persoane necunoscute contactează telefonic potențiale victime, pretinzând că sunt reprezentanți ai instituțiilor bancare sau ai organelor de drept.

Cum acționează escrocii: 
Aceștia vă telefonează și vă spun că pe numele dumneavoastră ar fi fost contractat un credit sau o tranzacție suspectă. Pentru a crea panică, insistă asupra unei „intervenții urgente”.

Ulterior, vă solicită să continuați conversația pe aplicații de mesagerie, unde, sub pretextul protejării banilor, vă oferă indicații pas cu pas.

În urma acestor manipulări, victimele sunt determinate să:
▪️ contracteze credite
▪️ retragă bani din conturi
▪️ transfere sume către conturi controlate de infractori sau să le transmită prin intermediari

După ce obțin banii, escrocii dispar fără urmă.

Cum te protejezi:
✔️ Închide apelul imediat
✔️ Nu oferi date personale sau bancare
✔️ Nu urma indicații primite prin telefon sau aplicații
✔️ Sună direct la banca ta sau anunță Poliția

Fiți prudenți și informați-vă apropiații!


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

