Atenție! Noi metode de înșelăciune „din partea” escrocilor

Poliția atenționează cetățenii despre apariția unei noi metode de înșelăciune, prin care persoane necunoscute contactează telefonic potențiale victime, pretinzând că sunt reprezentanți ai instituțiilor bancare sau ai organelor de drept.

Cum acționează escrocii:

Aceștia vă telefonează și vă spun că pe numele dumneavoastră ar fi fost contractat un credit sau o tranzacție suspectă. Pentru a crea panică, insistă asupra unei „ intervenții urgente ”.

Ulterior, vă solicită să continuați conversația pe aplicații de mesagerie, unde, sub pretextul protejării banilor, vă oferă indicații pas cu pas.

În urma acestor manipulări, victimele sunt determinate să:

contracteze credite

retragă bani din conturi

transfere sume către conturi controlate de infractori sau să le transmită prin intermediari

După ce obțin banii, escrocii dispar fără urmă.

Cum te protejezi:

Închide apelul imediat

Nu oferi date personale sau bancare

Nu urma indicații primite prin telefon sau aplicații

Sună direct la banca ta sau anunță Poliția

Fiți prudenți și informați-vă apropiații!