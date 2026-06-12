Escrocii nu au astâmpăr: în ultimele 24 de ore cetățenii au fost prejudiciați cu peste 3 milioane de lei

De către
OdN
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  În ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat 22 de cazuri de fraudă telefonică, cu un prejudiciu total de peste 3 milioane de lei. Dintre acestea, un caz s-a produs ieri, iar celelalte au avut loc în zilele precedente, fiind raportate ulterior de victime, informează Poliția Republicii Moldova.
Totodată, 284 de tentative de escrocherie au fost prevenite, datorită vigilenței cetățenilor.
Cel mai mare prejudiciu a depășit 900.000 de lei. O femeie de 58 de ani din raionul Telenești, indusă în eroare de escroci, a contractat un credit bancar și și-a folosit economiile, transferând banii în cinci tranșe, în Chișinău, în perioada 4–9 iunie. Cazul a fost sesizat Poliției pe 11 iunie.
  Escrocii continuă să folosească metode de inginerie socială, manipulând victimele să: transfere bani; divulge date personale sau bancare; contracteze credite.
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Nu transferați bani la indicațiile unor persoane necunoscute.
Nu comunicați date bancare sau coduri de verificare.
Verificați întotdeauna informațiile direct la instituțiile oficiale.
Închideți apelul dacă vi se cere să acționați „de urgență”.
Dacă sunteți contactați în astfel de situații sau suspectați o tentativă de escrocherie, sesizați imediat Poliția.

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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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