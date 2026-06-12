„Factura” poliției din aprilie 2009. Ex-deputata Valentina Cușnir, despăgubiri de aproape 10 mii de euro

De către
OdN
-
0
61

 Ex-deputata Valentina Cușnir obține câștig de cauză la C(t)EDO, la peste 17 ani  de la evenimentele din aprilie 2009. Conform deciziei, statul urmează să-i achite 9.500 de euro, pe motiv că reclamanta „nu a fost implicată în mod corespunzător în procedurile judiciare, iar o serie de fapte nu au fost evaluate de instanțe”. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a mai constatat încălcarea dreptului de a nu fi supusă unor tratamente degradante. Instanța a dispus acordarea a 7.500 de euro cu titlu de prejudiciu moral și 2.000 de euro pentru acoperirea cheltuielilor de judecată, informează anticoruptie.md.

Fosta deputată Valentina Cușnir a fost bătută în noaptea de 8 aprilie de către doi bărbaţi în spatele clădirii Guvernului, fiindu-i fracturată o mână. Valentina Cuşnir i-a denunțat pe agresori ca fiind coloneii de poliție Dumitru Rusu şi Petru Corduneanu, care deţineau funcţii de răspundere în direcţia Securitate publică a Ministerului de Interne.

„Am trecut prin spatele Guvernului. În faţa mea a apărut Rusu. M-a apucat de mâna dreaptă şi mi-a sucit-o. Îl întrebam de ce face aceasta. S-a mai apropiat un poliţist, pe care nu l-am recunoscut. Acesta mi-a sucit mâna şi mai tare şi m-a apucat de păr. Mă durea îngrozitor. Între timp s-a mai apropiat unul. M-au târât pe asfalt vreo 200 de metri. Strigam şi întrebam de ce mă târăsc. Le-am spus că merg cu ei, dacă e cazul. Dar de ce au procedat aşa? Nu m-aş fi opus să îi însoţesc. În scurt timp, mi-am pierdut cunoştinţa. M-au lăsat lângă un trotuar de pe str. A. Puşkin, undeva, în spatele Guvernului”, povestea Valentina Cuşnir în cadrul unui interviu pentru Ziarul de Gardă, oferit publicaţiei din spital.

Procuratura a intentat un dosar penal, iar instanța i-a achitat pe cei doi colonei pe motiv că nu existau probe că ei au comis infracțiunea. Decizia a fost menținută de instanțele ierarhic superioare, iar Valentina Cușnir s-a plâns la Curtea Europeană. La începutul anului 2019, Curtea Supremă de Justiție i-a achitat definitiv pe cei doi colonei.

Despre alți oameni ai legii care inclusiv au avansat în funcție, implicați în acțiunile 7 aprilie, puteți vedea în ancheta Anticorupție.md, citiți în „RECHIZITORIU: 7 aprilie 2009. Cum (NU) au fost pedepsiți polițiștii torționari, judecătorii și procurorii”.

Despre dosarele victimelor din 7 aprilie 2009 și parcursul celor care au gestionat protestele citiți în materialul RECHIZITORIU: 7 aprilie 2009. Zece ani de injustiție.


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentMeteo: Cod galben de instabilitate atmosferică, valabil până la ora 21.00
Articolul următorEscrocii nu au astâmpăr: în ultimele 24 de ore cetățenii au fost prejudiciați cu peste 3 milioane de lei
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.