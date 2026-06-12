„Factura” poliției din aprilie 2009. Ex-deputata Valentina Cușnir, despăgubiri de aproape 10 mii de euro

Ex-deputata Valentina Cușnir obține câștig de cauză la C(t)EDO, la peste 17 ani de la evenimentele din aprilie 2009. Conform deciziei, statul urmează să-i achite 9.500 de euro, pe motiv că reclamanta „nu a fost implicată în mod corespunzător în procedurile judiciare, iar o serie de fapte nu au fost evaluate de instanțe”.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a mai constatat încălcarea dreptului de a nu fi supusă unor tratamente degradante. Instanța a dispus acordarea a 7.500 de euro cu titlu de prejudiciu moral și 2.000 de euro pentru acoperirea cheltuielilor de judecată, informează anticoruptie.md.

Fosta deputată Valentina Cușnir a fost bătută în noaptea de 8 aprilie de către doi bărbaţi în spatele clădirii Guvernului, fiindu-i fracturată o mână. Valentina Cuşnir i-a denunțat pe agresori ca fiind coloneii de poliție Dumitru Rusu şi Petru Corduneanu, care deţineau funcţii de răspundere în direcţia Securitate publică a Ministerului de Interne.

„Am trecut prin spatele Guvernului. În faţa mea a apărut Rusu. M-a apucat de mâna dreaptă şi mi-a sucit-o. Îl întrebam de ce face aceasta. S-a mai apropiat un poliţist, pe care nu l-am recunoscut. Acesta mi-a sucit mâna şi mai tare şi m-a apucat de păr. Mă durea îngrozitor. Între timp s-a mai apropiat unul. M-au târât pe asfalt vreo 200 de metri. Strigam şi întrebam de ce mă târăsc. Le-am spus că merg cu ei, dacă e cazul. Dar de ce au procedat aşa? Nu m-aş fi opus să îi însoţesc. În scurt timp, mi-am pierdut cunoştinţa. M-au lăsat lângă un trotuar de pe str. A. Puşkin, undeva, în spatele Guvernului”, povestea Valentina Cuşnir în cadrul unui interviu pentru Ziarul de Gardă, oferit publicaţiei din spital.

Procuratura a intentat un dosar penal, iar instanța i-a achitat pe cei doi colonei pe motiv că nu existau probe că ei au comis infracțiunea. Decizia a fost menținută de instanțele ierarhic superioare, iar Valentina Cușnir s-a plâns la Curtea Europeană. La începutul anului 2019, Curtea Supremă de Justiție i-a achitat definitiv pe cei doi colonei.

Despre alți oameni ai legii care inclusiv au avansat în funcție, implicați în acțiunile 7 aprilie, puteți vedea în ancheta Anticorupție.md, citiți în „RECHIZITORIU: 7 aprilie 2009. Cum (NU) au fost pedepsiți polițiștii torționari, judecătorii și procurorii”.

Despre dosarele victimelor din 7 aprilie 2009 și parcursul celor care au gestionat protestele citiți în materialul RECHIZITORIU: 7 aprilie 2009. Zece ani de injustiție.