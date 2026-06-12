Lecție publică despre deportările staliniste, organizată la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca

Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca a organizat astăzi, 12 iunie 2026, o lecție publică cu tema „Deportările – genocid împotriva populației autohtone”, dedicată comemorării victimelor represiunilor staliniste și promovării memoriei istorice.

Activitatea a fost susținută de muzeografa Olesea Cebotari, care a prezentat participanților informații, documente și mărturii despre una dintre cele mai dramatice perioade din istoria Basarabiei. În cadrul lecției au fost abordate cauzele deportărilor în masă, impactul acestora asupra familiilor și comunităților, precum și consecințele pe termen lung ale represiunilor sovietice.

La eveniment au participat studenții grupei 18, specialitatea Turism, de la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca, însoțiți de coordonatoarea lor, Victoria Nosov.

Pe parcursul activității, tinerii au avut oportunitatea să afle mai multe despre destinul miilor de oameni deportați, să analizeze documente istorice și să reflecteze asupra importanței păstrării memoriei colective pentru generațiile viitoare.

Reprezentanții muzeului au subliniat că astfel de activități contribuie la educarea tinerilor în spiritul cunoașterii adevărului istoric și al respectului față de victimele regimurilor totalitare.

La final, organizatorii au mulțumit participanților pentru interesul manifestat și pentru implicarea activă în desfășurarea lecției publice.