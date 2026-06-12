Accident grav în Ungaria. Opt persoane au decedat. Presa scrie că vehiculele ar fi din Republica Moldova

Opt persoane au murit vineri dimineață, 12 iunie 2026, în apropiere de Győr, Ungaria, într-un accident rutier în care au fost implicate autovehicule despre care se presupune că ar fi înmatriculate în Republica Moldova, transmite tvrmoldova.mdl.

Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul de Poliție al Comitatului Győr-Moson-Sopron, în jurul orei 04:30 un camion a lovit un utilaj de lucru la kilometrul 114 al autostrăzii M1, în apropiere de Győr. Vehiculul a luat foc ulterior, iar șoferul camionului a murit la fața locului.

La scurt timp, în jurul orei 05:10, la kilometrul 113, un microbuz a intrat în coliziune cu un camion oprit din cauza primului accident. În microbuz se aflau nouă persoane, dintre care șapte au murit pe loc, iar două au fost rănite.

Pe sensul de mers către Hegyeshalom circulația este complet oprită, traficul fiind deviat. Șoferii sunt rugați să circule cu atenție sporită în zonă.

Premierul maghiar Péter Magyar și-a exprimat sincerele condoleanțe familiilor celor opt cetățeni străini decedați în accident.