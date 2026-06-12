După echipa U14 și picii de la U12 vor reprezenta EFA la un turneu internațional de fotbal

Aventurile internaționale ale tinerilor fotbaliști de la echioele EFA din satul Visoca continuă. După evoluția frumoasă a celor de la U14, la turneul Național Sfinx, disputat la Brașov, printre rivali numărându-se și reprezentanții celebrei formații bucureștene Dinamo, a venit timpul și picilor de la U12 să reprezinte clubul peste hotare.

De data aceasta destinația visocenilor este Bulgaria, unde se va disputa, în perioada 12-18 iunie turneul internațional în Bulgaria, unde în perioada 12-18 iunie vor participa la primul lor turneu internațional – Golden Sands Cup 2026.

Hai, băieți! Hai EFA!