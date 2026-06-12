După echipa U14 și picii de la U12 vor reprezenta EFA la un turneu internațional de fotbal

De către
OdN
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  Aventurile internaționale ale tinerilor fotbaliști de la echioele EFA din satul Visoca continuă. După evoluția frumoasă a celor de la U14, la turneul Național Sfinx, disputat la Brașov, printre rivali numărându-se și reprezentanții celebrei formații bucureștene Dinamo, a venit timpul și picilor de la U12 să reprezinte clubul peste hotare.
  De data aceasta destinația visocenilor este Bulgaria, unde se va disputa, în perioada 12-18 iunie turneul internațional în Bulgaria, unde în perioada 12-18 iunie vor participa la primul lor turneu internațional – Golden Sands Cup 2026.
   Hai, băieți! Hai EFA!


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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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