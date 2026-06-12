Sorocenii au donat sânge cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge / VIDEO

Cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge, marcată anual pe 14 iunie, la Soroca a fost organizată astăzi o acțiune de donare voluntară de sânge, menită să încurajeze spiritul de solidaritate și să ofere o șansă la viață pacienților care au nevoie de transfuzii.

Campania a fost susținută de Parohia Ortodoxă Română „Sfinții Martiri Brâncoveni” din Soroca, prin implicarea preotului Sorin Huluță, în colaborare cu Filiala Soroca a Societății de Cruce Roșie din Moldova, condusă de Olimpia Gatman. Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul Spitalului Raional Soroca și al Centrului de Transfuzie a Sângelui.

Încă din primele ore ale dimineții, voluntarii au oferit informații despre importanța donării de sânge și au îndrumat persoanele care au dorit să participe la această inițiativă. Donatorii au beneficiat de un spațiu de odihnă și au primit apă și fructe după procedură.

Fiecare donator a oferit aproximativ 450 de mililitri de sânge, cantitate care poate contribui la salvarea mai multor vieți. Reprezentanții implicați în organizarea campaniei au subliniat că donarea voluntară de sânge rămâne unul dintre cele mai importante gesturi de solidaritate și responsabilitate civică.

Administrația Spitalului Raional Soroca și-a exprimat recunoștința față de toți cei care au contribuit la desfășurarea evenimentului și au încurajat populația să continue să susțină astfel de acțiuni, deoarece fiecare donare poate însemna speranță pentru un pacient aflat în nevoie.