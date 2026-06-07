La 7 iunie marcăm Ziua mondială a siguranței alimentelor

Pentru prevenirea bolilor condiționate de consumul alimentelor și a apei nesigure, îndemnăm populația să se alături campanieiși să respecte CINCI principii privind siguranța produselor alimentare: curățenia – spălați mâinile înainte de prepararea și consumul alimentelor, curățați ustensilele și suprafețele și utilizați materii prime igienice; separarea – evitați contactul dintre alimentele crude și cele preparate pentru a preveni contaminarea încrucișată; prepararea – gătiți alimentele la temperaturi corespunzătoare; păstrarea – depozitați alimentele în condiții adecvate de temperatură, înainte și după preparare; nsiguranța apei și a materiilor prime – utilizați apă potabilă și ingrediente sigure pentru prepararea alimentelor.