La 7 iunie marcăm Ziua mondială a siguranței alimentelor

De către
OdN
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 În această zi avem o oportunitate pentru a evidenția rolul pe care alimentele sigure îl au pentru sănătatea și bunăstarea umană. Siguranța alimentelor începe cu gesturi simple, precum spălarea corectă a mâinilor și respectarea regulilor de igienă în prepararea și consumul alimentelor.
 
 Pentru prevenirea bolilor condiționate de consumul alimentelor și a apei nesigure, îndemnăm populația să se alături campaniei #WorldFoodSafetyDay și să respecte CINCI principii privind siguranța produselor alimentare: curățenia – spălați mâinile înainte de prepararea și consumul alimentelor, curățați ustensilele și suprafețele și utilizați materii prime igienice; separarea – evitați contactul dintre alimentele crude și cele preparate pentru a preveni contaminarea încrucișată; prepararea – gătiți alimentele la temperaturi corespunzătoare; păstrarea – depozitați alimentele în condiții adecvate de temperatură, înainte și după preparare; nsiguranța apei și a materiilor prime – utilizați apă potabilă și ingrediente sigure pentru prepararea alimentelor.
 Ziua mondială a siguranței alimentelor subliniază siguranța alimentară ca drept fundamental, responsabilitate comună și apel la acțiune colectivă.

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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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