Escrocheriile telefonice continuă să facă victime: Poliția anunță prejudicii de peste jumătate de milion de lei

Escrocii continuă să folosească apelurile telefonice pentru a obține bani și date personale de la cetățeni. În ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat un caz nou de fraudă prin telefon, iar alte trei cazuri comise anterior au fost raportate de persoanele păgubite.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, prejudiciul total în cele patru cazuri ajunge la 510.570 de lei.

În același timp, oamenii legii spun că vigilența cetățenilor a ajutat la prevenirea a 123 de tentative de escrocherie. Poliția menționează că informarea populației și recunoașterea semnelor unei fraude pot reduce numărul victimelor.

Escrocii folosesc în continuare aceleași metode de manipulare. Aceștia se prezintă la telefon drept angajați ai companiei Orange, ai Serviciului de Informații și Securitate sau ai Serviciului Fiscal de Stat. Sub diferite pretexte, încearcă să convingă oamenii să ofere date bancare, parole sau să transfere bani.

Oamenii legii au identificat și câteva metode folosite tot mai des de infractori. Aceștia recurg la credite bancare pentru a crește valoarea prejudiciilor, folosesc transferuri electronice și terminale de plată și pun presiune psihologică pe victime.

În unele cazuri, escrocii susțin că persoana are un credit neachitat sau că trebuie să facă o plată pentru a-și proteja banii. Prin aceste afirmații false, infractorii încearcă să grăbească decizia victimei.

Poliția reamintește că băncile și instituțiile publice nu solicită prin telefon date personale, parole, coduri de autentificare sau predarea banilor pentru „protejarea” acestora.

Cetățenii sunt îndemnați să închidă imediat apelurile suspecte și să anunțe Poliția. Totodată, oamenii sunt încurajați să distribuie informațiile despre aceste metode de fraudă pentru a-i ajuta și pe alții să evite capcanele escrocilor.