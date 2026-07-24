Prețurile la benzină și motorină vor depăși 30 de lei

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) monitorizează evoluțiile de pe piețele internaționale ale produselor petroliere, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al reluării acțiunilor militare în regiune.

Perturbările raportate în transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz au determinat o majorare a cotațiilor internaționale pentru produsele petroliere, indicator care influențează direct procesul de formare a prețurilor pe piața internă.

De la reluarea acțiunilor militare din Iran, conform datelor publicate de Reuters, cotația petrolului Brent a crescut, la deschiderea sesiunii de tranzacționare din 24 iulie 2026, la nivelul de 100 USD/baril, înregistrând o creștere de 27 USD/baril (+ 37%).

Totodată, cotațiile Platts pentru produsele petroliere au înregistrat o creștere accelerată de 156,5 $/tona la benzină (+15,7%) și de 234,5 $/tona la motorină (+20,6%).

Având în vedere faptul că Republica Moldova este dependentă în totalitate de importurile de produse petroliere, aceste fluctuații externe influențează și nivelul prețurilor de comercializare cu amănuntul pe piața internă.

În aceste condiții, pentru perioada de 25.07.2026 – 27.07.2026, sunt stabilite următoarele prețuri maximale de comercializare cu amănuntul pentru principalele produse petroliere de tip standard:

– 30,16 lei/litru – pentru benzina COR 95 (+ 27 bani);

– 30,29 lei/litru – pentru motorina standard (+ 49 bani).

ANRE continuă să monitorizeze situația și evoluțiile de pe piețele petroliere internaționale și asigură consumatorii că actualul mecanism este unul extrem de transparent, garantând corectitudine maximă la formarea prețurilor pentru produsele petroliere.