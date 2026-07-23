A fost lansată licitația pentru construirea a peste 5,2 kilometri de trotuare pietonale în șapte localități, inclusiv la Drochia

Administrația Națională a Drumurilor (AND) a lansat licitația pentru construirea a peste 5,2 kilometri de trotuare pietonale în șapte localități din Republica Moldova. Valoarea estimată a investiției se ridică la 9,57 milioane de lei, fără TVA, ceea ce înseamnă un cost mediu de aproximativ 1.840 de lei pentru fiecare metru liniar de trotuar.

Proiectul este împărțit în două loturi, informează andsa.md. Primul, estimat la 6,16 milioane de lei, include lucrări în orașele Briceni, Drochia și Otaci, precum și în satul Răspopeni din raionul Șoldănești. Cele mai ample intervenții sunt prevăzute în Otaci, unde va fi construit un trotuar cu o lungime de aproximativ 1,5 kilometri, și în Drochia, unde proiectul prevede amenajarea unui sector de circa 1,37 kilometri.

Potrivit documentației de atribuire, lucrările nu se limitează la pavarea suprafețelor pietonale. Constructorii vor demola trotuarele și bordurile deteriorate, vor executa săpături și fundații din piatră spartă, vor monta borduri noi și vor pava trotuarele cu dale din beton cu grosimea de șase centimetri. De asemenea, proiectul include amenajarea acceselor către instituțiile publice și consolidarea spațiilor verzi din vecinătatea trotuarelor.

Companiile interesate pot depune ofertele până la 11 august 2026, urmând ca, după finalizarea procedurii de achiziție, să fie desemnați constructorii care vor executa lucrările.