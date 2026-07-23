Vasile Tofan: „Trebuie să strângem puțin cureaua”. Premierul anunță reguli mai stricte pentru deplasările externe ale demnitarilor.

Premierul Vasile Tofan a anunțat că Guvernul va înăspri regulile privind deplasările de serviciu în străinătate, motivând că unele vizite au un caracter justificat, însă altele seamănă mai degrabă cu „turismul de serviciu”. Declarațiile au fost făcute la începutul primei ședințe a noului Executiv, transmite moldpres.md

Șeful Guvernului a afirmat că bugetele alocate deplasărilor externe sunt mari și că este necesară o utilizare mai eficientă a banilor publici.

„Din păcate, trebuie să recunoaștem că bugetele pentru deplasări sunt mari. Unele sunt justificate, pentru că trebuie să fim activi, să negociem, să fim în delegații de afaceri și să atragem investitori. Altele au mai degrabă un caracter turistic. Trebuie să recunoaștem acest lucru”, a declarat premierul.

Vasile Tofan a precizat că a primit numeroase sesizări privind cheltuielile pentru deplasările externe și a anunțat că va fi mai exigent în aprobarea acestora.

„Am aflat astăzi că toate vizitele în străinătate trebuie aprobate de prim-ministru. Este un lucru bun și probabil voi păstra această practică. Dar vreau să vă spun că voi fi mult mai exigent în aprobarea acestor vizite”, a spus acesta.

Premierul a declarat că și el își va limita deplasările externe, preferând să rămână în Republica Moldova și să utilizeze mijloacele de comunicare la distanță pentru întâlnirile care nu necesită prezență fizică.

„Și eu intenționez să călătoresc foarte puțin. Vreau să fiu în primul rând aici, în Moldova. Chiar și întâlnirile cu mediul de afaceri le putem face la telefon sau prin Zoom. Lumea este modernă în ziua de astăzi. Evident, ocazional va trebui să călătoresc, dar voi încerca să limitez aceste deplasări”, a afirmat Vasile Tofan.

Potrivit premierului, reducerea deplasărilor nu urmărește doar economisirea banilor publici, ci și asigurarea unei prezențe mai active a membrilor Guvernului în țară.

„Nu doar pentru a economisi bani, deși și acest lucru contează, ci pentru că eu cred că este bine să fim aici, în țară. Noi trebuie să fim acasă, nu pe drumuri”, a conchis șeful Executivului.