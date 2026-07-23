Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică propune un tarif mai mic la gaz decât cel solicitat de furnizor

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că a publicat pentru consultări publice proiectul de hotărâre privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Energocom” anumitor categorii de consumatori finali, în contextul obligației de serviciu public.

Documentele aferente proiectului pot fi consultate pe pagina oficială a ANRE, la compartimentul Transparență decizională – Proiecte supuse consultărilor publice.

ANRE invită toate părțile interesate, inclusiv reprezentanții societății civile, experții și specialiștii din domeniu, să examineze proiectul și să prezinte propuneri, sugestii și recomandări concrete în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării acestuia.

Procesul de consultare publică are drept scop asigurarea unui dialog deschis cu toate părțile interesate și colectarea opiniilor relevante pentru examinarea obiectivă a proiectului. ANRE va analiza fiecare propunere recepționată în raport cu prevederile cadrului legal și cu elementele de fundamentare prezentate în documentele publicate.

Totodată, ANRE subliniază importanța prezentării informațiilor complete și corecte privind procesul de aprobare a prețurilor reglementate și încurajează participanții la dezbaterea publică să utilizeze datele oficiale publicate și să formuleze poziții bazate pe argumente și analize relevante, evitând interpretările scoase din context.