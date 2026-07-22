Asociația Obștească Alianța Națională YMCA a donat 300 de ghiozdane elevilor soroceni care vor merge în clasa I

Șeful secției Administrație publică din cadrul Aparatului președintelui raionului Soroca, Iurie Spinei, a participat la evenimentul de recepționare a unei donații oferite de Asociația Obștească Alianța Națională YMCA (Young Men’s Christian Association) din Republica Moldova, destinată susținerii elevilor din raionul Soroca.

Donația, constituită din 300 ghiozdane și genți de tip topload HP, a fost oferită în baza solicitării expediate de Consiliul Raional Soroca prin intermediul formularului de intenție lansat de YMCA Moldova. Ghiozdanele vor fi repartizate copiilor care vor începe clasa I în anul de studii 2026–2027, iar gențile pentru laptopuri vor fi oferite elevilor care au înregistrat performanțe academice deosebite în anul de studii 2025-2026.

Împreună cu Direcția Învățământ a Consiliului raional Soroca, va fi organizat procesul de identificare și selectare a beneficiarilor finali, în conformitate cu criteriile stabilite pentru această donație, astfel încât sprijinul să ajungă la elevii care se încadrează în condițiile programului.

Consiliul Raional Soroca adresează sincere mulțumiri partenerilor de la YMCA Moldova pentru această donație și pentru contribuția adusă la susținerea educației și încurajarea performanței școlare. Apreciem deschiderea și colaborarea care fac posibilă implementarea unor inițiative cu impact direct asupra copiilor și tinerilor din comunitățile noastre.

SURSA: Serviciul de presă al Consiliului raional Soroca