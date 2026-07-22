Cu soroceanul Alexei Svetenco în lot, selecționata U-18 a Republicii Moldova de baschet a învins echipa Maltei

În orașul alșbanez Shkodër se desfășoară Campionatul Europei, divizia C, la baschet masculin U-18, competiție la care participă și selecționata Republicii Moldova, antrenată de Nikita Știrbu.

În meciul inaugural din faza grupelor, baschetbaliștii noștri i-au avut ca advertsari pe sportivii din Malta, au condus ostilitățile aproape tot meciul și, într-un final, au câștigat cu scorul de 75-68. Printre cei mai buni jucători de pe teren a fost și soroceanul Alexei Svetenco. Discipolul antrenorului Serghei Crudu a reușit un double-double, cu 11 puncte și 12 recuperări.

În următorul meci selecționata Republicii Moldova va primi replica baschetbaliștilor din San Marino.

Foto: IPN