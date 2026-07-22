Programul lui Tofan. Ce promite viitorul Guvern: salarii, integrarea în UE, Transnistria și politica externă

Transformarea Republicii Moldova într-o țară cu cel mai prietenos mediu pentru afaceri din Europa și accelerarea integrării în Uniunea Europeană. Acestea sunt principalele obiective prevăzute în programul de guvernare al candidatului la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan. Astăzi, acesta va prezenta Parlamentului programul de guvernare și componența viitorului Executiv pentru votul de încredere.

Partenerii noștri, publicația online NewsMaker, au analizat principalele promisiuni făcute de Tofan și echipa sa pentru cetățeni.

Politica externă și integrarea europeană

Programul de activitate al Guvernului, prezentat de Vasile Tofan pe 20 iulie, are 147 de pagini și se intitulează „Economia europeană, stat eficient”. Documentul stabilește drept principale obiective integrarea europeană și creșterea economică. Tofan își propune ca Republica Moldova să devină stat membru al Uniunii Europene până în anul 2030. Totodată, el promite finalizarea negocierilor de aderare până la sfârșitul anului 2028 și deschiderea tuturor celor șase clustere de negociere până la sfârșitul acestui an. În prezent, au fost deschise două clustere – „Valori fundamentale” și „Relațiile externe”.

În domeniul politicii externe, echipa lui Tofan își propune să acționeze pe mai multe direcții. Diplomația va avea rolul de a promova cooperarea economică, consolidarea securității, dezvoltarea parteneriatelor strategice și consolidarea relației cu diaspora. Programul acordă o atenție aparte relațiilor cu România, Ucraina, statele membre ale Uniunii Europene, Statele Unite ale Americii și Turcia.

Economia

Economia este primul capitol al programului. Noul Guvern promite să transforme Moldova în cea mai prietenoasă țară europeană pentru antreprenori, prin reguli simple și previzibile, reducerea costurilor administrative, servicii publice digitale și controale bazate pe evaluarea riscurilor.

Guvernul promite să creeze un mecanism permanent de monitorizare a reglementărilor și de evaluare a poverii administrative. Reglementarea va fi justificată prin necesitate, proporționalitate și impact, iar transpunerea normelor europene în legislația națională va include obligațiile prevăzute de acquis-ul UE și măsuri care creează un beneficiu public măsurabil.

Rezultatul preconizat este reducerea timpului alocat birocrației și a costurilor pentru respectarea cerințelor legale. Acest lucru urmează să fie realizat prin:

— revizuirea sistematică a documentelor permisive, a cerințelor de raportare și a obligațiilor administrative;

— înlocuirea autorizațiilor nejustificate cu notificări sau declarații pe propria răspundere;

— digitalizarea completă a principalelor servicii pentru întreprinderi, renunțarea la documentele pe hârtie și altele.

Pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, Cabinetul de miniștri promite să dezvolte fonduri locale de investiții directe și de capital de risc și să atragă capital regional și european, instrumente, dezvoltarea pieței de capital, inclusiv acțiuni, obligațiuni corporative și municipale, obligațiuni verzi și instrumente destinate economiilor diasporei.

Totodată, Cabinetul de miniștri condus de Tofan promite să majoreze până în anul 2029 exporturile de produse și servicii de înaltă tehnologie de la 1 miliard de euro la 2 miliarde de euro, să crească până în anul 2029 numărul turiștilor cu 30% față de anul 2024, precum și să creeze 5.000 de locuri de muncă.

Finanțe

Principalul obiectiv în domeniul finanțelor publice este reducerea treptată a deficitului bugetar cu cel puțin 2% din PIB (bugetul pentru anul 2026 constituie 5,5% din PIB sau 20,9 miliarde de lei).

De asemenea, Guvernul promite un sistem fiscal „simplu, echitabil și favorabil” investițiilor. Totuși, în program nu există detalii concrete pe această temă. Există doar promisiunea de a adopta un nou Cod fiscal, care va corespunde standardelor Uniunii Europene, precum și alinierea treptată a TVA-ului, accizelor și impozitelor la standardele UE.

În același timp, programul promite extinderea bazei impozabile prin reducerea treptată a scutirilor, precum și a regimurilor fiscale regresive sau ineficiente. Volumul impozitelor colectate urmează să fie majorat cu 2% din nivelul PIB până în anul 2028.

De asemenea, Guvernul intenționează să înceapă rambursarea datoriilor istorice privind TVA-ul, „cu prioritate pentru antreprenorii de bună-credință și pentru cei care utilizează e-factură (facturile electronice)”.

Protecție socială și îmbunătățirea calității vieții

Guvernul Tofan intenționează să majoreze nivelul ocupării forței de muncă în rândul populației cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani, care în anul 2025 constituia 57%. Acest indicator urmează să fie majorat până în anul 2029 la 62%. Totodată, Tofan intenționează să combată ocuparea neoficială a forței de muncă, reducând ponderea acestor lucrători de la 17,3% în anul 2025 la 15% în anul 2029. Pentru aceasta, se propune modificarea Codului muncii astfel încât angajatorilor să le fie mai ușor să angajeze oficial salariați și să formalizeze raporturile de muncă, iar regulile privind concedierea să fie clare, obiective și stabilite din timp, cu condiția ca angajații să fie protejați împotriva concedierilor nejustificate.

În program este evidențiat separat subiectul combaterii inegalității de gen. Astfel, Cabinetul de miniștri intenționează să majoreze participarea femeilor în economie, inclusiv prin posibilitatea de a îmbina familia și cariera. Pentru aceasta, Tofan intenționează să creeze încă 3.000 de locuri în creșe și să susțină o participare mai mare a bărbaților la viața de familie. În plus, Guvernul intenționează să protejeze activ victimele violenței domestice: numărul adăposturilor pentru femeile supuse violenței domestice urmează să fie majorat de la 11 la 16, precum și să fie extinse măsurile de prevenire a violenței domestice.

De asemenea, Guvernul Tofan promite să majoreze treptat salariile. Până în anul 2030, salariul minim din țară trebuie să constituie 10.000 de lei. Separat este menționată creșterea veniturilor angajaților din domeniile educației și sănătății. Se prevede ca salariul profesorilor să constituie 120% din salariul mediu.

În ceea ce privește pensiile, Guvernul intenționează să pregătească și să implementeze așa-numitul „pilon doi de pensii”. În prezent, în Moldova funcționează un sistem în care partea activă a populației asigură pensionarii. „Pilonul doi” presupune acumulări personale pentru pensie. Aceste acumulări vor fi administrate de organizații profesioniste, în baza unor reguli transparente, cu garantarea dreptului de proprietate al cetățenilor asupra acestor mijloace și cu o supraveghere strictă din partea statului.

De asemenea, Cabinetul de miniștri propune reforme în domeniile educației și sănătății. În domeniul educației, Tofan promite să majoreze numărul tinerilor pedagogi din sistem, să aprobe noi curriculumuri și manuale în anul 2027 pentru educația financiară, ecologică, media și digitală. Potrivit planului Guvernului Tofan, numărul absolvenților care se înscriu la universitățile din Moldova trebuie să crească și să ajungă până în anul 2029 la 7 din 10.

În domeniul sănătății, printre altele, Tofan promite să reducă timpul de așteptare la cozi, să elimine inegalitatea în accesul la servicii medicale dintre orașe și sate și să implementeze fișele medicale electronice.

Reintegrarea

Un capitol separat al programului este dedicat reintegrării Transnistriei. Se presupune că integrarea europeană va fi principalul instrument de modernizare a ambelor maluri ale Nistrului și de apropiere a acestora. În programul lui Tofan este indicat că aplicarea legislației și a standardelor UE (acquis communautaire) se va extinde asupra întregului teritoriu al țării.

În acest context, un accent deosebit este pus pe activitatea Fondului de Convergență. Guvernul Tofan intenționează să elimine treptat facilitățile fiscale pentru antreprenorii de pe malul stâng, iar toate mijloacele obținute în acest mod să fie colectate într-un fond care va finanța proiecte în Transnistria. Fondul va fi alimentat, de asemenea, din transferuri de pe malul drept și din donațiile partenerilor externi. În programul lui Tofan este indicat că Fondul de Convergență își va începe activitatea la 1 ianuarie 2027. Activitatea acestuia va fi transparentă, iar „portofoliul de proiecte” va fi publicat anual. Prioritate va fi acordată proiectelor din domeniile educației, sănătății, infrastructurii, asistenței sociale, culturii, alimentării cu apă și canalizării, precum și apropierii.

De asemenea, „programul lui Tofan” prevede susținerea activității școlilor de pe malul stâng cu predare în limba română și monitorizarea situației privind drepturile omului.

Totodată, în program nu sunt indicate termene-limită în această privință. Nu există informații despre un plan de reintegrare și nu se spune nimic despre accesul jurnaliștilor pe malul stâng.

Reforma administrativ-teritorială

Una dintre cele mai controversate reforme ale fostului Cabinet de miniștri și ale partidului PAS a fost reforma administrativ-teritorială. Vasile Tofan a numit-o, la rândul său, excesiv de blândă și a propus soluții mai radicale: desființarea raioanelor și crearea în Moldova a 40 de municipii.

În programul Guvernului Tofan, despre reforma administrativ-teritorială se vorbește destul de vag. Se propune restructurarea fundamentală a nivelului raional și transferul competențelor, personalului și bunurilor acestuia către noi unități administrativ-teritoriale. Despre care anume noi unități administrativ-teritoriale este vorba nu este clar.

Infrastructura

Printre promisiunile privind infrastructura se numără repararea a cel puțin 100 km de drumuri naționale anual (adică 300 km până în anul 2029), finalizarea modernizării a 500 km de drumuri locale, începerea lucrărilor de construcție a autostrăzii de la Ungheni și electrificarea tronsonului de cale ferată Iași–Ungheni.

Energetica

În domeniul energeticii, Guvernul promite ca până la sfârșitul lunii august să pună în funcțiune linia electrică aeriană Chișinău–Vulcănești (construcția liniei electrice aeriene este finalizată, iar în prezent aceasta se află în proces de testare), precum și să lanseze noi proiecte de linii electrice aeriene transfrontaliere: Suceava–Bălți, Novodnestrovsk–Bălți și Strășeni–Gutinaș.

În plus, Cabinetul de miniștri al lui Tofan promite să instaleze sisteme de stocare a energiei cu o capacitate de 1.200 MWh. În prezent, capacitatea acestor baterii în Moldova este de 153 MWh. De asemenea, Guvernul promite ca până în anul 2028 să construiască centrale electrice pe gaz cu o capacitate de generare de 100 MW.

Pentru creșterea eficienței energetice, se planifică termoizolarea a cel puțin nouă blocuri de locuințe și a 160 de case din mediul rural pentru persoanele social vulnerabile.

Compensațiile pentru resursele energetice urmează să devină mai bine direcționate.

Apărare și securitate

În sectorul apărării, se prevede modernizarea a 45% dintre elementele-cheie ale apărării naționale până în anul 2028 și a 65% până în anul 2030. În plus, Cabinetul de miniștri al lui Tofan intenționează să dezvolte sistemul de radiolocație și avertizare timpurie. Până în anul 2028 este planificată dotarea acestuia în proporție de cel puțin 35% și completarea cu personal în proporție de cel puțin 55%.

De asemenea, este planificată crearea unui sistem de protecție a obiectivelor de infrastructură critică împotriva dronelor.

Până în anul 2028, Cabinetul de miniștri intenționează să asigure cu mijloace de detectare și contracarare a dronelor cel puțin 60% dintre cele mai importante zone.

În programul Guvernului Tofan se vorbește, de asemenea, despre combaterea criminalității, prevenirea încălcărilor legii și reducerea accidentelor rutiere.

Autori: Ecaterina Dubasova, Nicolai Paholinițchii