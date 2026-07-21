Zeci de copii participă la tabăra educativă organizată la Stoicani / VIDEO

Ieri, pe terenul sportiv din satul Stoicani, raionul Soroca, s-a desfășurat prima zi a taberei de zi, cu un program educativ și recreativ destinat copiilor și adolescenților din comună. Activitățile sunt organizate de Asociația Obștească Asociația Moldo-Română „CDE” și se desfășoară în perioada 20-24 iulie, între orele 10:00 și 15:00.

Încă din prima zi, programul a reunit 50 de copii, care au participat la activitățile pregătite de organizatori. Cei mici au avut parte de jocuri, cântece, concursuri, activități creative și exerciții de logică.

Pe parcursul taberei, participanții vor lua parte și la lecții moral spirituale, dar și la alte activități educative și interactive, menite să le dezvolte creativitatea, spiritul de echipă și abilitățile de comunicare.

Organizatorii spun că scopul programului este de a le oferi copiilor și adolescenților o alternativă utilă și plăcută pentru petrecerea vacanței de vară. Totodată, activitățile îi încurajează să lege noi prietenii, să învețe lucruri noi și să petreacă mai mult timp în aer liber.

Participarea la tabără este gratuită, iar programul continuă până pe 24 iulie. În fiecare zi, copiii sunt așteptați pe terenul sportiv din Stoicani, unde îi așteaptă noi provocări, jocuri și momente de neuitat.