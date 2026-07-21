De la 1 august, o parte dintre importurile din regiunea transnistreană vor fi supuse TVA și accizelor

De la 1 august 2026, o parte dintre mărfurile importate de agenții economici cu sediul în regiunea transnistreană ar urma să fie supuse TVA și accizelor, conform unui proiect de hotărâre de Guvern elaborat de Ministerul Finanțelor. Măsura reprezintă prima etapă a integrării treptate a regiunii în spațiul fiscal și vamal unic al Republicii Moldova, scrie RISE Moldova.

Proiectul, propus pentru consultări publice în luna iunie, este elaborat în baza Legii nr. 67/2026 privind instituirea Fondului de convergență și modificarea legislației fiscale. Potrivit autorităților, aplicarea regimului fiscal general pentru toate importurile realizate de întreprinderile înregistrate în regiunea transnistreană este planificată până în anul 2030.

Ministerul Finanțelor susține că reforma urmărește eliminarea diferențelor de tratament fiscal dintre agenții economici de pe cele două maluri ale Nistrului, creșterea veniturilor bugetare și reducerea riscurilor de evaziune fiscală și contrabandă.

Instituția precizează că noile reguli nu vor elimina imediat toate facilitățile existente. În prima etapă au fost selectate anumite categorii de mărfuri, despre care autorii proiectului afirmă că nu vor duce la scumpirea produselor de consum curent.

Pentru minereurile de metale prețioase și concentratele acestora este prevăzută o perioadă de tranziție. TVA și accizele pentru aceste categorii urmează să fie aplicate începând cu 1 ianuarie 2027.

Restul mărfurilor care nu sunt incluse în lista aprobată și care sunt destinate exclusiv utilizării pe teritoriul regiunii transnistrene vor putea fi introduse în continuare fără achitarea TVA și a accizelor.



Noua etapă de integrare fiscală vine în contextul unor relații economice deja existente între cele două maluri ale Nistrului. Investigațiile jurnalistice au arătat că, în pofida separării administrative, întreprinderi importante din regiunea transnistreană continuă să fie conectate la piața și infrastructura economică a Republicii Moldova.

Ancheta Centrului de Investigații Jurnalistice Cifrele negre ale Moldovei a arătat că întreprinderi strategice din regiune, inclusiv Uzina Metalurgică Moldovenească și Centrala Termoelectrică de la Cuciurgan (MGRES), au menținut relații comerciale cu companii de pe malul drept al Nistrului.

La rândul său, investigația Infrastructura critică din Transnistria, ținută în viață de firme moldovenești a documentat modul în care mai multe companii din Republica Moldova au furnizat echipamente și coInfrastructura critică din Transnistria, ținută în viață de firme moldoveneștiponente pentru infrastructura energetică a regiunii transnistrene, inclusiv pentru MGRES și întreprinderea Dnestrenergo, aflate în gestiunea administrației de la Tiraspol.