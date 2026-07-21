Gândul Mâței lansează turneul aniversar „Prieteni de drum” printr-un concert la Soroca

Pe 31 iulie 2026, trupa Gândul Mâței susține la Soroca primul concert din turneul aniversar „Prieteni de drum”, dedicat celor 30 de ani de activitate ale celebrei trupe de rock alternativ.

Evenimentul va avea loc în Scuarul Cetății Soroca, cu acces liber pentru public, fiind susținut de Primăria Municipiului Soroca.

Publicul din Soroca va avea ocazia să retrăiască, live, piesele care au însoțit trei decenii de muzică, precum „La Ciocana”, „Generația în blugi” și „Numai Tu”, cântece care continuă să unească generații și să răsune la fiecare concert al trupei.

Ziua va debuta la ora 12:00 cu o conferință de presă, la care vor participa reprezentanți ai trupei Gândul Mâței, ai Primăriei Soroca și ai Media Show Grup. Va urma, de la ora 13:00, un master-class deschis publicului, în cadrul căruia membrii trupei vor oferi lecții de trompetă și chitară. Seara va continua cu un moment artistic susținut de tinere talente locale, începând cu ora 19:00, urmat de concertul aniversar Gândul Mâței, programat între orele 19:30 și 21:30.

Concertul de la Soroca marchează startul oficial al turneului „Prieteni de drum”, prin care trupa își propune să ajungă în mai multe orașe din Republica Moldova, aducând publicului cântecele care au însoțit trei decenii de activitate muzicală.

Evenimentul se desfășoară sub egida Ministerului Culturii al Republicii Moldova și a Primăriei Municipiului Soroca, fiind organizat de Media Show Grup. Partener media general: JurnalTV.