A fost destructurată activitatea unui grup criminal organizat, specializat în trafic de droguri în Soroca și alte raioane de la nord

Ofițerii Direcției Investigații „Nord” a INI, în comun cu procurorii PCCOCS- oficiul ,,Nord”, cu sprijinul polițiștilor din Soroca și celor din BPDS „Fulger”, au destructurat activitatea unui grup criminal organizat, specializat în trafic de droguri în Soroca și în raioanele din nordul țării.

Potrivit anchetei, gruparea era implicată în procurarea, păstrarea, transportarea și comercializarea mai multor tipuri de droguri, care erau comercializate fizic. De asemenea, membrii acesteia recrutau persoane care urmau să distribuie substanțele narcotice în Soroca și raioanele adiacente.

În cadrul investigațiilor, desfășurate pe parcursul a șase luni, au fost autorizate și realizate peste 30 de măsuri speciale de investigație.

La 15 iulie, oamenii legii au efectuat 23 de percheziții la domiciliile, în automobilele și asupra an opt persoane cu vârste cuprinse între 28 și 47 ani, din Soroca și localitățile Racovăț și Cosăuți. Perchezițiile au vizat inclusiv un magazin specializat în comercializarea produselor din carne, unde unul dintre suspecți este bănuit că vindea droguri direct din punctul de comerț.

În urma perchezițiilor au fost ridicate dispozitive artizanale pentru consumul de droguri, substanțe vegetale suspecte a fi marijuana și hașiș, plante de cannabis, telefoane mobile, două cântare electronice de înaltǎ precizie și cartele SIM. Toate bunurile ridicate urmează să fie supuse expertizelor.

Trei suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore și plasați în izolatorul de detenție provizorie al Inspectoratului de Poliție Bălți.

Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei și identificarea tuturor persoanelor implicate.

Orice persoană beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.