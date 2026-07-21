Sprijin constant pentru persoanele cu dizabilități: Serviciul social „Asistență personală” continuă activitățile în raionul Florești

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Serviciul social „Asistență personală” din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială (STAS) Florești continuă să ofere suport persoanelor cu dizabilități, prin activități orientate spre îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor și dezvoltarea unor servicii sociale eficiente.

Specialiștii ATAS Nord-Est desfășoară acțiuni de informare, evaluare și monitorizare, menite să asigure un sprijin adaptat necesităților fiecărei persoane.

Printre activitățile realizate recent se numără promovarea Serviciului social „Asistență personală” prin distribuirea materialelor informative, revizuirea planurilor individuale de asistență pentru șapte beneficiari din localitățile Rădulenii Vechi, Domulgeni și Ștefănești, în colaborare cu echipele multidisciplinare, precum și actualizarea dosarelor beneficiarilor și solicitanților în Sistemul Informațional eSocial.

Totodată, au fost organizate instruiri inițiale pentru doi candidați la funcția de asistent personal, iar Comisia multidisciplinară a examinat admiterea a doi noi beneficiari în cadrul serviciului.

Pentru evaluarea continuă a necesităților persoanelor asistate, specialiștii au efectuat vizite de monitorizare la domiciliul beneficiarilor, verificând situația acestora și calitatea serviciilor oferite.

Reprezentanții STAS Florești menționează că fiecare acțiune contribuie la consolidarea unui sistem de sprijin bazat pe colaborare între specialiști, asistenți personali și autorități locale, cu scopul de a oferi persoanelor cu dizabilități mai multă siguranță, independență și demnitate.

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