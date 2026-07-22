Indemnizația de maternitate nu va mai depinde de căsătoria părinților

Indemnizația de maternitate nu va mai depinde de statutul civil al părinților. Decizia a fost aprobată, astăzi, în scopul aplicării principiului egalității de tratament între femei și bărbați în domeniul securității sociale.

În prezent, o femeie neasigurată poate beneficia de indemnizație de maternitate calculată din venitul asigurat al soțului. Aceeași posibilitate nu este prevăzută însă pentru femeile necăsătorite, chiar dacă tatăl copilului este asigurat și își asumă responsabilitățile părintești.

Astfel, indemnizația de maternitate va putea fi calculată și în baza venitului asigurat al tatălui copilului, indiferent de statutul civil al părinților, cu condiția ca acesta recunoaște paternitatea.

Potrivit datelor Agenției Servicii Publice, aproximativ 19% dintre copiii sunt născuți în afara căsătoriei. Modificările propuse vor contribui la reducerea vulnerabilității financiare a familiilor în perioada de maternitate și la protejarea bunăstării copilului.

SURSA: Guvernul Republicii Moldova