Reforma „Restart în educație” – aprobată!

De către
OdN
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Școlile din Republica Moldova vor trece în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, odată cu înființarea Agențiilor Teritoriale pentru Educație (ATE). Măsura este prevăzută de reforma „Restart în educație”, aprobată de Guvern.

În prezent, școlile sunt administrate de consiliile raionale și municipale, prin intermediul direcțiilor locale de învățământ. Noile agenții vor înlocui aceste direcții și vor deveni fondatoarele școlilor primare, gimnaziilor, liceelor și instituțiilor de învățământ special. Grădinițele și instituțiile extrașcolare vor rămâne în administrarea autorităților publice locale.


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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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