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Școlile din Republica Moldova vor trece în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, odată cu înființarea Agențiilor Teritoriale pentru Educație (ATE). Măsura este prevăzută de reforma „Restart în educație”, aprobată de Guvern.

În prezent, școlile sunt administrate de consiliile raionale și municipale, prin intermediul direcțiilor locale de învățământ. Noile agenții vor înlocui aceste direcții și vor deveni fondatoarele școlilor primare, gimnaziilor, liceelor și instituțiilor de învățământ special. Grădinițele și instituțiile extrașcolare vor rămâne în administrarea autorităților publice locale.