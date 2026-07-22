Podcast „Romano Drom” cu Vladimir Șuraru: Cine sunt romii din Republica Moldova / VIDEO

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Prima ediție a podcastului „Romano Drom”, în limba romani, răspunde la întrebarea: cine sunt romii din Republica Moldova. Romanița Rădița discută cu Vladimir Șuraru, cunoscut în comunitatea romă ca Vidjai, președintele Asociației Etnografice a Romilor din Republica Moldova.

Episodul deschide o conversație despre originea romilor, istoria comunității rome pe teritoriul Republicii Moldova, limba romani și felul în care identitatea culturală se păstrează într-o societate modernă, unde trăiesc cei mai mulți romi din republică, ș.a.

Emisiunea este realizată în parteneriat de „Observatorul de Nord” și Televiziunea Publică „Moldova 1”, cu suportul Elveției, în cadrul proiectului „Romano Ghes”. Opiniile exprimate aparțin autorilor și invitaților și nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorului.