În ciuda majorității sătenilor, consilierii au decis prin vot: Zastânca se amalgamează cu Cosăuți / VIDEO

Astăzi a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Local Zastânca, convocată de șase consilieri. Subiectul principal de pe ordinea de zi a fost amalgamarea satului Zastânca cu comuna Cosăuți.

Zeci de săteni au venit la ședință, unii au asistat, alții au protestat afară contra deciziei de amalgamare cu comuna Cosăuți. Întrunirea s-a transformat de mai multe ori din ședință a consiliului local în dezbateri publice, cu voci ridicare și etichetări. Într-un final, în ciuda majorității sătenilor, consilierii au decis prin vot: Zastânca se amalgamează cu Cosăuți. „Observatorul de Nord” a filmat integral ședința și vă propune să o urmăriți pentru a vă face concluziile necesare, ascultând atât argumentele cât și contraargumentele.

Amintim că la 17 iulie 2026 la Zastânca au fost organizate consultări publice privind proiectul de decizie „Cu privire la amalgamarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale”, la care au participat primarul, consilierii locali și zeci de locuitori ai satului. Majoritatea celor prezenți la consultările publice și-au exprimat susținerea pentru amalgamarea cu municipiul Soroca, considerând că această opțiune ar putea aduce mai multe oportunități de dezvoltare pentru comunitate.

Menționăm că anterior la Primăria Zastânca aleșii locali au fost invitați la o discuție cu reprezentanții autorităților centrale, care gestionează procesul de amalgamare.

Nu este prima dată când sătenii sunt convocați pentru a discuta soarta satului, și anterior au avut loc întruniri, doar că decizia finală oricum o iau consilierii aleși de săteni.

Totodată fiindcă un singur vot a unui consilier din satul Zastânca a decis soarta a câteva mii de locuitori, este probabil nu doar problema în acei consilieri locali și în interesul lor, cât și vina cetățenilor care la alegeri mandatează consilierii fără a înțelege adesea că au responsabilitatea de a alege, și nu doar de a vota o listă venită de la un partid, indiferent de care este el.

Anterior am contactat liderii locali ai formațiunilor politice PSRM, PCRM și Platforma DA, a căror consilieri au neglijat părerea consătenilor și au refuzat invitația de amalgamare a satului Zastânca cu municipiul Soroca, pentru a le afla părerea în acest caz.

Menționăm că inițial Consiliul Local Zastânca a aprobat inițierea procesului de amalgamare voluntară a localități, documentul prevede analizarea mai multor scenarii de amalgamare administrativă cu: comuna Ocolina și satul Hristici; comuna Volovița; Volovița, Ocolina și Hristici; municipiul Soroca. Ulterior, peste noapte, a apărut opțiunea privind amalgamarea cu satul Cosăuți.