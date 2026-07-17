Documentarul premiat cu Oscar „Domnul Nimeni împotriva lui Putin”, va fi proiectat în premieră la Soroca

Documentarul „Domnul Nimeni împotriva lui Putin”, câștigător al Premiului Oscar 2026 pentru cel mai bun lungmetraj documentar, va fi proiectat în premieră la Soroca. Evenimentul va avea loc vineri, 17 iulie, începând cu ora 18:00, la Palatul Culturii, situat pe strada Independenței, nr. 75. Intrarea este liberă.

Filmul, realizat de David Borenstein și profesorul rus Pavel Talankin, dezvăluie modul în care propaganda de război a pătruns în școlile din Rusia și a transformat educația într-un instrument de militarizare și influențare a copiilor. Documentarul a fost recompensat cu Oscarul pentru cel mai bun film documentar la cea de-a 98-a ediție a Premiilor Academiei Americane de Film.

Imaginile au fost filmate în secret de Pavel Talankin într-o școală din Rusia. Prin înregistrări autentice și mărturii directe, filmul arată cum lecțiile și activitățile școlare sunt adaptate pentru a susține războiul și mesajele promovate de autorități.

„Domnul Nimeni împotriva lui Putin” vorbește despre curajul unui om care a decis să documenteze ceea ce se întâmpla în jurul său, deși gestul său implica riscuri considerabile. Producția aduce în atenție responsabilitatea profesorilor, libertatea de exprimare, gândirea critică și efectele propagandei asupra copiilor și societății.

După vizionare, spectatorii vor putea participa la o discuție despre importanța adevărului și rolul educației într-o societate liberă.

Proiecția începe la ora 18:00, iar accesul publicului este gratuit.