Copiii din Centrul de Plasament Temporar au învățat despre empatie și prietenie

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Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din Soroca a organizat o activitate în cadrul proiectului DareToCare, alături de beneficiarii Centrului de Plasament Temporar pentru Copii.

Într-o atmosferă caldă și prietenoasă, copiii au participat la discuții și activități interactive dedicate valorilor care stau la baza unor relații sănătoase: respectul, prietenia, empatia, încrederea și sprijinul reciproc. Prin jocuri și exerciții educative, aceștia au fost încurajați să își exprime emoțiile, să comunice deschis și să înțeleagă că gesturile de bunătate pot avea un impact pozitiv asupra celor din jur.

Larisa Prisăcari, Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” Soroca: „Prin activitățile din cadrul proiectului DareToCare ne dorim să cultivăm în rândul copiilor valori precum respectul, empatia și încrederea. Biblioteca este un loc în care fiecare copil trebuie să se simtă în siguranță, ascultat și încurajat, iar astfel de întâlniri îi ajută să înțeleagă cât de importante sunt bunătatea și sprijinul reciproc în relațiile cu cei din jur.”

Reprezentanții bibliotecii au subliniat că instituția își propune să fie nu doar un loc al lecturii, ci și un spațiu sigur pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor, unde fiecare este ascultat, apreciat și încurajat să își descopere potențialul.


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OdN
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