Inspectorii de mediu din Soroca au sancționat un caz de răspândire a ambroziei în localitatea Volovița

De către
OdN
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Inspectorii pentru protecția mediului din Soroca au desfășurat razii de verificare pe teritoriul administrativ al raionului, în scopul monitorizării respectării legislației de mediu și identificării factorilor care pot afecta sănătatea populației și mediul înconjurător, informează ipm.gov.md

În cadrul acțiunilor de control, în localitatea Volovița a fost depistat un teren infestat cu ambrozie (Ambrosia artemisiifolia), plantă invazivă cu un puternic impact negativ asupra sănătății publice, fiind unul dintre principalii factori care provoacă alergii în perioada de înflorire.

Pentru nerespectarea obligației de combatere și eliminare a ambroziei, inspectorii de mediu au întocmit un proces-verbal cu privire la contravenție în privința persoanei fizice responsabile, fiind aplicată sancțiunea contravențională prevăzută de legislația în vigoare.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului reamintește proprietarilor și deținătorilor de terenuri obligația de a întreprinde măsuri de prevenire și combatere a răspândirii ambroziei, prin cosirea repetată, smulgerea sau distrugerea plantei înainte de înflorire, contribuind astfel la protejarea sănătății populației și a mediului.


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OdN
OdN
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