Proiectul social ”Banca de Alimente” – o nouă acțiune socială desinată familiilor vulnerabile

Organizația Non-Guvernamentală „Tarna Rom”, cu suportul Organizației ”Olamaid” din Germania implementează un proiect întitulat „Banca de Alimente”, care ar drept scop consolidarea securității alimentare prin distribuirea de produse alimentare către persoane și familii vulnerabile, atât de etnie romă, cât și de etnie non-romă, din municipiul Soroca.

În acest context, primarul municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, a avut o întrevedere cu reprezentanții „Tarna Rom”, în vederea consolidării cooperării instituționale la implementarea acestui proiect social, identificarea mecanismelor de colaborare dintre partenerii implicați, precum și identificarea soluțiilor pentru asigurarea unui acces echitabil la sprijinul alimentar destinat persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate. Printre altele, în cadrul discuțiilor s-a accentuat importanța dezvoltării unui parteneriat, inclusiv în implementarea astfel de proiecte, între autoritatea publică locală și organizațiile societăților civice. (Foto: Serviciulo de presă al primăriei Soroca)