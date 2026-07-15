Proiectul social ”Banca de Alimente” – o nouă acțiune socială desinată familiilor vulnerabile

De către
OdN
-
0
29

  Organizația Non-Guvernamentală „Tarna Rom”, cu suportul Organizației ”Olamaid” din Germania implementează un proiect întitulat „Banca de Alimente”, care ar drept scop consolidarea securității alimentare prin distribuirea de produse alimentare către persoane și familii vulnerabile, atât de etnie romă, cât și de etnie non-romă, din municipiul Soroca.

În acest context, primarul municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, a avut o întrevedere cu reprezentanții „Tarna Rom”, în vederea consolidării cooperării instituționale la implementarea acestui proiect social, identificarea  mecanismelor de colaborare dintre partenerii implicați, precum și identificarea soluțiilor pentru asigurarea unui acces echitabil la sprijinul alimentar destinat persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate. Printre altele, în cadrul discuțiilor s-a accentuat importanța dezvoltării unui parteneriat, inclusiv în implementarea astfel de proiecte, între autoritatea publică locală și organizațiile societăților civice. (Foto: Serviciulo de presă al primăriei Soroca)


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentNoi platforme investiționale false, promovate cu plată pe rețelele sociale
Articolul următorMesajul fals care sperie șoferii: „Ai depășit viteza legală”. Ce să faci dacă îl primești
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.