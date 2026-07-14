Concursul pentru șefia Companiei „Teleradio-Moldova”: au fost cinci, au rămas patru

De către
OdN
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Adrian Graur, unul din cei cinci candidați la șefia IP Compania „Teleradio-Moldova” nu figurează pe lista candidaților admiși în etapa următoare. Consiliul de Supraveghere al IP Compania „Teleradio-Moldova” a anunțat că, în urma examinării dosarelor, condițiile de participare sunt întrunite de Dorin Scobioală, Ecaterina Cheptănaru, Sergiu Sandulescu și Andrei Zapșa.

Etapa adoua, interviul public, va avea loc pe 17 iulie, începând cu ora 13:00, la sediul Companiei „Teleradio-Moldova”, situat pe strada Miorița, nr. 1 din Chișinău. Candidații admiși își vor prezenta proiectele manageriale de dezvoltare a companiei pentru următorii șapte ani. Membrii Consiliului de Supraveghere îi vor evalua în funcție de experiența profesională, competențele manageriale, viziunea de dezvoltare a instituției și capacitatea de implementare a proiectului managerial.

Vă reamintim că, directorul general al Companiei „Teleradio-Moldova” este numit pentru un mandat de șapte ani, care nu poate fi reînnoit, iar funcția a devenit vacantă după ce Vlad Țurcanu și-a anunțat demisia, pe 18 mai, în contextul scandalului izbucnit după finala Eurovision.


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OdN
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