Doi moldoveni, acuzați de FSB că ar fi ajutat la pregătirea lansării unor drone FPV în regiunea Moscovei

Doi cetățeni ai Republicii Moldova ar fi fost implicați în pregătirea unei operațiuni cu drone FPV pe teritoriul Rusiei, susține Serviciul Federal de Securitate (FSB). Potrivit instituției ruse, cei doi ar fi amenajat un spațiu destinat lansării dronelor utilizate într-un atac dejucat asupra unei întreprinderi din complexul militar-industrial din regiunea Moscovei. Afirmațiile nu au fost confirmate independent, scrie anticoruptie.md

FSB susține că moldovenii Victor Pîrloga, născut în 1986, și Aurel Calos, născut în 1995, ar fi trecut printr-o pregătire specială și ar fi fost implicați în amenajarea unui spațiu pentru lansarea aparatelor fără pilot. După finalizarea acestei activități, cei doi ar fi părăsit teritoriul Federației Ruse, potrivit autorităților ruse.

Potrivit FSB, operațiunea ar fi fost organizată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), iar ținta ar fi fost o întreprindere din complexul militar-industrial aflată într-o zonă locuită din regiunea Moscovei. Instituția rusă afirmă că în apropierea obiectivului ar fi fost depozitate 35 de drone echipate cu explozibili.

În același dosar, FSB îl acuză pe rapperul ucrainean Kyivstoner, pe numele real Albert Vasiliev, că ar fi avut un rol în organizarea atacului. Acesta a respins acuzațiile.

Autoritățile ruse mai afirmă că la pregătirea operațiunii ar fi fost implicați și minori, cărora li s-ar fi cerut activarea unor cartele SIM. Un cetățean rus care ar fi închiriat spațiul folosit pentru depozitarea dronelor ar fi opus rezistență armată în timpul reținerii și ar fi fost ucis, potrivit FSB.

Menționăm că informațiile prezentate de serviciul rus de securitate reprezintă acuzații ale autorităților ruse și nu pot fi confirmate din surse independente.