Atenție! Afirmațiile privind presupusele supraplăți create în raport cu unii beneficiari ai alocațiilor pentru dizabilitate sunt eronate.

De către
OdN
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Cu referire la unele informații apărute în spațiul public, Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că afirmațiile privind presupusele supraplăți create în raport cu unii beneficiari ai alocațiilor pentru dizabilitate sunt eronate.
  La moment, CNAS precizează că nu au fost emise decizii privind restituirea sumelor achitate necuvenit și nici nu au fost întocmite procese-verbale pentru recuperarea sumelor la care se face referire în informațiile vehiculate.
  Totodată, persoanele vizate de aceste informații nu au datorii față de bugetul asigurărilor sociale de stat. Acestea au fost și rămân în continuare beneficiare ale prestațiilor sociale, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare

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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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