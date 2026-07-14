După meciurile din turul campionatului Soroca la fotbal am putea avea doi lideri – EF Racovăț și EF Vărăncău

Penultima etapă a tururlui Campionatului raionului Soroca la fotbal s-a remarcat cu scoruri de hochei și cu o nouă înfrângere, la scor, a sorocenilor și stoicănenilor.

Cel mai disputat meci s-a desfățșurat la Visoca, unde gazdele au pierdut, la limită, în fața racovițenilor, în celelalte partide înregistrându-se rezultate așteptate.

Înainte de ultima etapă a turului clasamentul se prezintă astfel:

Duminică, 19 iulie, cu începere de la ora 10:00, se joacă meciurile: Stoicani-EFA, Rublenița-Vărăncău, Soroca Amatori-Bădiceni. Dacă nu vom avea o surpriză la Rublenița, după prima parte a competiției am putea avea doi lideri – echipele din Racovăț și Vărăncău.