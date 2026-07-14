După meciurile din turul campionatului Soroca la fotbal am putea avea doi lideri – EF Racovăț și EF Vărăncău

De către
OdN
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   Penultima etapă a tururlui Campionatului raionului Soroca la fotbal  s-a remarcat cu scoruri de hochei și cu o nouă înfrângere, la scor, a sorocenilor și stoicănenilor.

Cel mai disputat meci s-a desfățșurat la Visoca, unde gazdele au pierdut, la limită, în fața racovițenilor, în celelalte partide înregistrându-se rezultate așteptate.

Înainte de ultima etapă a turului clasamentul se prezintă astfel:

 

Duminică, 19 iulie, cu începere de la ora 10:00, se joacă meciurile: Stoicani-EFA, Rublenița-Vărăncău, Soroca Amatori-Bădiceni. Dacă nu vom avea o surpriză la Rublenița, după prima parte a competiției am putea avea doi lideri – echipele din Racovăț și Vărăncău.

 

 


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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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