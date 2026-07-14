Apa rece pe căldură ne face rău? Mituri și adevăruri despre zilele fierbinți

În zilele toride de vară, fiecare dintre noi caută o metodă prin care să suporte mai ușor temperaturile ridicate: bem apă rece, facem un duș răcoritor, pornim aerul condiționat sau dormim cu geamul deschis. Însă multe dintre aceste obiceiuri sunt însoțite de mituri: „apa rece provoacă răceală”, „dușul rece este periculos” sau „aerul condiționat ne îmbolnăvește”.

Unul dintre cele mai răspândite mituri este că apa rece băută în zilele fierbinți ne poate îmbolnăvi. În realitate, temperatura apei nu provoacă răceală, deoarece răceala este cauzată de virusuri, nu de băuturi reci.

Totuși, consumul brusc al unei cantități mari de apă foarte rece poate provoca un disconfort temporar: dureri de gât, senzație de „strângere” sau sensibilitate la persoanele mai vulnerabile.

Specialiștii recomandă hidratarea constantă pe parcursul zilei. Apa la temperatura camerei sau ușor răcită este o alegere bună, dar cel mai important este să bem suficientă apă.

Când temperaturile depășesc 30 de grade, tentația este să intrăm imediat sub un jet de apă rece. Totuși, un duș extrem de rece poate produce un șoc pentru organism: vasele de sânge se contractă brusc, iar corpul încearcă apoi să își regleze temperatura.

Un duș cu apă răcoroasă sau călduță poate fi mai eficient pentru a ne răcori. După acesta, corpul se adaptează mai ușor, iar senzația de confort poate dura mai mult.

Aerul condiționat nu este, în sine, un pericol pentru sănătate. Problemele apar atunci când diferența dintre temperatura de afară și cea din încăpere este prea mare sau când aparatul nu este întreținut corespunzător.

Filtrele murdare pot favoriza acumularea prafului și a microorganismelor, iar aerul foarte rece poate usca mucoasele și poate provoca disconfort.

Recomandarea specialiștilor este ca temperatura din încăpere să fie setată cu câteva grade mai jos decât cea de afară, nu la valori extreme.

În nopțile caniculare, mulți oameni aleg să doarmă cu geamul deschis. Acest lucru poate fi util dacă temperatura de afară este mai scăzută decât cea din locuință.

Totuși, în zonele aglomerate sau în apropierea drumurilor circulate, aerul de afară poate aduce zgomot, praf sau poluanți. De asemenea, curentul direct spre corp poate provoca disconfort.

O soluție bună este aerisirea locuinței dimineața devreme și seara târziu, când temperaturile sunt mai scăzute.

Pentru a evita efectele negative ale căldurii:

beți apă regulat, chiar dacă nu simțiți sete;

evitați expunerea directă la soare în orele de vârf;

purtați haine lejere, din materiale naturale;

consumați alimente ușoare și bogate în apă;

acordați atenție copiilor și persoanelor vârstnice, care sunt mai vulnerabile la temperaturile extreme.

Canicula nu trebuie privită doar ca un disconfort. Temperaturile ridicate pot pune presiune asupra organismului, iar respectarea unor reguli simple poate preveni probleme serioase de sănătate.

Așadar, apa rece, aerul condiționat sau dușul răcoritor nu sunt dușmani în zilele fierbinți. Important este modul în care le folosim.