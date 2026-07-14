Mit sau realitate? Poți face intoxicație cu nitrați după ce mănânci pepene verde ? Explicațiile ANSA

În contextul sezonului de comercializare a pepenilor verzi și a pepenilor galbeni, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) vine cu clarificări privind unul dintre cele mai frecvente subiecte care preocupă consumatorii – presupusele intoxicații cu nitrați. Adesea, orice stare de rău apărută în urma consumului de pepeni este asociată cu conținutul de nitrați. Datele științifice și informațiile oficiale arată însă o altă realitate, informează ansa.gov.md

Potrivit Autorității Europeane pentru Siguranța Alimentară (EFSA) îmbolnăvirile asociate consumului de pepeni verzi sau galbeni sunt determinate, în principal, de contaminarea microbiologică, în special cu Salmonella și E.coli, dar nu de conținutul de nitrați al fructului. Respectarea bunelor practici agricole și de igienă este măsura esențială pentru prevenirea acestor riscuri.

IMPORTANT! Potrivit datelor furnizate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), în ultimii cinci ani, nu a fost confirmat niciun caz de intoxicație provocată exclusiv de consumul de pepene verde sau de pepene galben.

În perioada 2021–2025, în Republica Moldova au fost înregistrate 25 de cazuri de intoxicații cu nitrați, însă acestea au fost cauzate, în marea lor majoritate, de consumul apei din fântâni publice sau private cu un conținut de nitrați peste limitele admise, și nu de consumul pepenilor.

Această informație este importantă, deoarece în fiecare vară apar numeroase speculații privind presupuse „intoxicații cu nitrați” după consumul pepenilor verzi sau a pepenilor galbeni, fără ca acestea să fie confirmate medical sau prin investigații de laborator.

De ce pot apărea totuși dereglări digestive?

Dacă după consumul unui pepene apar greață, disconfort abdominal sau alte tulburări digestive, acest lucru nu înseamnă automat că produsul conține un nivel periculos de nitrați.

Potrivit ANSP, astfel de manifestări pot avea numeroase alte cauze:

consumul unei cantități prea mari de pepene într-un timp scurt;

conținutul ridicat de apă și glucide, care poate provoca disconfort digestiv, în special la persoanele sensibile;

intoleranța digestivă individuală;

nerespectarea regulilor de igienă înainte de consum;

contaminarea fructului în timpul manipulării sau tăierii;

păstrarea pepenelui secționat la temperaturi necorespunzătoare.

Ce spune știința despre nitrați?

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară arată că nitrații sunt compuși care se găsesc în mod natural în sol și sunt absorbiți de plante în timpul creșterii. Ei sunt prezenți, în cantități diferite, în majoritatea legumelor și mai puțin fructelor.

Evaluările EFSA evidențiază că riscul pentru sănătate trebuie apreciat pe baza rezultatelor analizelor de laborator și a expunerii reale, nu pe baza percepțiilor personale. De aceea, simpla apariție a unor simptome digestive după consumul unui pepene nu poate fi considerată dovada unei intoxicații cu nitrați.

Cum alegem și consumăm corect pepenele?

ANSA recomandă consumatorilor:

✔ procurați pepeni numai din locuri autorizate/înregistrate oficial de ANSA;

✔ alegeți fructe întregi, fără fisuri, lovituri sau urme de alterare;

✔ spălați bine coaja înainte de tăiere;

✔ păstrați pepenele secționat numai la frigider;

✔ consumați-l într-un interval scurt după tăiere;

✔ evitați consumul în cantități foarte mari într-o singură masă, în special în cazul copiilor și al persoanelor cu sensibilitate digestivă.

Siguranța alimentelor începe încă din câmp! ANSA îndeamnă agricultorii să respecte bunele practici agricole, să utilizeze rațional îngrășămintele azotoase, în funcție de necesarul culturii și de caracteristicile solului, să respecte perioadele recomandate de fertilizare și să evite aplicarea excesivă a fertilizanților înainte de recoltare.

O fertilizare echilibrată contribuie nu doar la obținerea unor produse de calitate, ci și la protejarea mediului și la creșterea încrederii consumatorilor.

ATENȚIE! În lipsa confirmării medicale, epidemiologice și de laborator, manifestările digestive apărute după consumul pepenilor nu trebuie catalogate automat drept „intoxicații cu nitrați”.

ANSA încurajează consumatorii să se bazeze pe informații oficiale și pe dovezi științifice, nu pe mituri.