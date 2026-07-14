Poliția a înregistrat un nou caz de fraudă telefonică – prejudiciul total se ridică la aproximativ 500 000 de lei.

În ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat un nou caz de fraudă telefonică, iar alte trei cazuri, comise anterior, au fost raportate acum de victime. Prejudiciul total se ridică la aproximativ 500 000 de lei. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 110 tentative de escrocherie.

Analiza cazurilor relevă diversificarea metodelor folosite de escroci. Dacă anterior aceștia se prezentau în principal drept reprezentanți ai Poliției sau ai Băncii Naționale, în prezent folosesc identitatea Ministerului Finanțelor, a operatorilor de telecomunicații, a companiilor de investiții și promovează tot mai frecvent fraude prin criptomonede.

De asemenea, infractorii continuă să convingă victimele să contracteze credite bancare și să utilizeze economiile personale, banii fiind transferați prin numerar, terminale de plată, conturi bancare sau portofele electronice.

Caz de fraudă telefonică Călărași.Prejudiciu: 141 800 lei.

În perioada 1–7 iulie 2026, victima a fost contactată de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai companiei Orange. Sub pretextul efectuării unor operațiuni de securizare, aceasta a fost determinată să folosească economiile personale și să contracteze credite bancare, transferând ulterior 141 800 de lei prin intermediul unui terminal.

Caz de fraudă investițională Nisporeni. Prejudiciul: 104 921 lei.

Pe parcursul a aproape trei săptămâni, victima a fost convinsă să investească pe o platformă fictivă, administrată de pretinși reprezentanți ai companiei PrimeCapital, efectuând mai multe transferuri bancare.

Rețineți: Nicio instituție bancară și nicio autoritate publică nu solicită telefonic date personale, parole, coduri de autentificare și nu cere transferul sau predarea banilor pentru „protejarea” acestora.

Fiți vigilenți! O verificare de câteva minute vă poate proteja economiile și vă poate feri de o fraudă.