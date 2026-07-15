Riscă până la opt ani de închisoare pentru promovarea pretinselor metode de „aranjare a vieții personale” și diferite ritualuri pentru noroc

Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, informează despre finalizarea urmăririi penale și trimiterea în judecată a unei cauze penale în privința unei femei de 65 de ani, acuzată de escrocherie. Aceasta riscă închisoare pe un termen de până la 8 ani, cu aplicarea unei amenzi în mărimea prevăzută de lege.

Potrivit rechizitoriului, în perioada noiembrie – decembrie 2025, aceasta ar fi acționat, de comun acord cu alte persoane în curs de identificare, în cadrul unui grup criminal organizat, având rolul de curier, informează procuratura.md.

Conform acuzării, schema ar fi început după ce partea vătămată a urmărit pe o rețea de socializare un videoclip publicat de pe o pagină care imita contul unei cunoscute clarvăzătoare. În material erau promovate pretinse metode de „aranjare a vieții personale”, „întoarcerea unei persoane apropiate” și diferite ritualuri pentru noroc.

Ulterior, victima ar fi fost contactată de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai clarvăzătoarei, fiind convinsă că poate beneficia de o intervenție spirituală pentru soluționarea problemelor personale. În cadrul discuțiilor, acesteia i s-ar fi comunicat că ar avea anumite „blocaje spirituale” și că este necesară o procedură de „curățare”, pentru care ar fi nevoie de rune, rugăciuni și alte obiecte pretins cu proprietăți speciale.

Potrivit materialelor cauzei, sub pretextul realizării acestor proceduri, victimei i-ar fi fost solicitate mai multe sume de bani, fiind asigurată că mijloacele bănești îi vor fi restituite ulterior. Pentru a o determina să continue plățile, persoanele implicate ar fi invocat diverse motive, inclusiv existența unor riscuri pentru ea și familia sa, precum și necesitatea unor noi „etape” ale ritualului.

În acest context, învinuita ar fi avut rolul de a primi o parte din mijloacele bănești transmise de victimă.

Astfel, la data de 15 decembrie 2025, învinuita ar fi primit suma de 20 000 de lei prin transfer bancar, iar ulterior, la 18 decembrie 2025 și 24 decembrie 2025, s-ar fi întâlnit cu partea vătămată în orașul Rîșcani, unde ar fi primit direct sumele de 240 000 de lei și, respectiv, 260 000 de lei.

Potrivit declarațiilor părții vătămate, la una dintre întâlniri, banii au fost transmiși după confirmarea unui cuvânt-cheie – „Solnțe”. Ultima sumă ar fi fost oferită sub pretextul procurării unei pretinse „cărți a morților”, adusă din străinătate, din care urmau să fie citite rugăciuni pentru finalizarea procedurilor promise.

Ulterior, potrivit acuzării, mijloacele bănești primite ar fi fost convertite în valută străină și transmise altor membri ai grupului.

Prin acțiunile imputate, părții vătămate i-ar fi fost cauzat un prejudiciu material în valoare totală de 520 000 de lei.

În declarațiile sale, învinuita a confirmat primirea sumelor de bani menționate, însă a susținut că nu a cunoscut caracterul ilegal al acțiunilor sale și că ar fi acționat la indicațiile unei persoane cu care comunica online.

În privința altor persoane neidentificate, cauza penală a fost disjunsă într-o procedură separată, urmărirea penală continuând.

Persoana învinuită beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare.