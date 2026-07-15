Bruxellesul dezvăluie cine s-ar afla în spatele valului de atacuri cibernetice din Europa

Uniunea Europeană acuză oficial Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) că dirijează o rețea de grupări de hackeri responsabile de atacuri cibernetice asupra instituțiilor publice și infrastructurii critice din mai multe state europene. Ca răspuns, Consiliul UE a impus sancțiuni împotriva a nouă persoane și a patru entități implicate în aceste activități.

Potrivit unei declarații adoptate în numele Uniunii Europene de Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate, Rusia utilizează un „ecosistem cibernetic” format din servicii secrete, grupări de criminalitate informatică, hackeri care se prezintă drept activiști și companii private pentru a desfășura atacuri împotriva statelor membre ale UE, dar și a altor parteneri internaționali, inclusiv Ucraina.

În document se arată că Centrul 16 al FSB coordonează mai multe grupări de hackeri, inclusiv gruparea Turla, cunoscută pentru operațiuni complexe de spionaj informatic.

Potrivit UE, de-a lungul anilor, aceste grupări au pătruns ilegal în rețele informatice ale instituțiilor statului și au desfășurat operațiuni de sabotaj împotriva infrastructurii critice. Printre statele vizate se numără Franța, Germania, Polonia, Cipru, Țările de Jos, Austria, Slovacia, România și Finlanda.

În Franța, Centrul 16 al FSB este acuzat că a desfășurat activități de spionaj cibernetic împotriva unor instituții guvernamentale strategice încă din 2010, iar în 2025 a vizat și industria de apărare. În Germania au fost atacate instituții guvernamentale, iar în Polonia au fost raportate acțiuni de sabotaj care au afectat infrastructura critică, inclusiv centrale de producere a energiei electrice și termice.

Uniunea Europeană susține că, pe lângă structurile statului rus, în aceste operațiuni sunt implicate și grupări de criminalitate informatică, persoane care se autointitulează hacktiviști și companii private care acționează la indicația sau sub controlul autorităților ruse.

„Condamnăm ferm comportamentul Rusiei și utilizarea acestui ecosistem cibernetic pentru atacarea serviciilor publice și a infrastructurii critice, provocând perturbări și pierderi financiare”, se arată în declarație.

Ca reacție, UE a adoptat noi măsuri restrictive împotriva a nouă persoane și patru entități. Lista sancțiunilor include ofițeri ai serviciului de informații militare ruse (GRU), dar și hackeri, persoane care se prezintă drept activiști online și companii considerate implicate în acțiuni de destabilizare a Uniunii Europene, a statelor membre și a partenerilor internaționali.

Bruxellesul anunță că își va intensifica cooperarea cu Regatul Unit și cu NATO pentru consolidarea securității cibernetice și reiterează că toate statele, inclusiv Federația Rusă, trebuie să respecte normele internaționale privind comportamentul responsabil în spațiul cibernetic, scrie anticoruptie.md