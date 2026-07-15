Noi platforme investiționale false, promovate cu plată pe rețelele sociale

De către
OdN
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Pe rețele de socializare au apărut mai multe postări care anunță despre posibilitatea unui câștig financiar de până la 30.000 sau 70.000 de lei pe lună, cu investiții inițiale foarte mici.

Atenție, ESCROCHERIE! Postările, publicate în general de pe conturi anonime, duc spre câteva site-uri. Unul este o clonă a unui portal de știri din R. Moldova, unde este publicat un articol realizat cu inteligența artificială, cu informații inventate despre platforma Moldonexio. Materialul folosește abuziv numele unor companii și bănci comerciale, dar și imaginea ex-premierului Ion Sturza, care apare într-un video deepfake. Al doilea site reprezintă așa-numita platformă Potokinvest și propune internauților (la fel ca în cazul primului site) să-și introducă numărul de telefon într-un formular, pentru ca escrocii să poată lua legătura cu potențialele victime.

În ultimii ani, Stopfals.md a scris de mai multe ori despre escrocheriile cu platforme false de investiții, promovate cu plată pe rețelele de socializare. Acest tip de înșelătorie se numără printre cele mai frecvente forme de escrocherie digitală implementată în R. Moldova.


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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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