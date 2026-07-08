Fondul de convergență, situația economică și migrația de muncă – teme pentru dezinformare în stânga Nistrului

Fondul de convergență, situația economică din regiunea transnistreană și cauzele acesteia, narațiunile despre „glorificarea nazismului”, așa-zisa închidere a școlilor cu predare în rusă și migrația de muncă în R. Moldova au fost printre principalele teme de falsuri și manipulări promovate în stânga Nistrului. Stopfals.md a analizat spațiul informațional transnistrean din perioada 26 iunie – 3 iulie.

Fondul de convergență, ținta atacurilor Tiraspolului

Printre subiectele importante de dezinformare promovate atât de resursele media din stânga Nistrului, cât și de regimul separatist, sunt fondul de convergență și cauzele crizei economice din regiunea separatistă.

Fondul de convergență este un mecanism financiar adoptat de parlamentul R. Moldova la 30 aprilie 2026 pentru a reduce diferențele economice și sociale dintre regiunea transnistreană și restul republicii. Banii din acest fond vor fi folosiți pentru infrastructură, proiecte sociale și sprijinirea mediului de afaceri.

Fondul, care a intrat în vigoare în iunie 2026, este în continuare criticat la Tiraspol și prezentat drept un „mecanism de furt” și de distrugere a economiei din stânga Nistrului, așa cum a fost prezentat într-un reportaj la canalul TV din regiune Первый Приднестровский, care reia și narațiunile false despre o sumă de 28 de milioane de dolari pe care Chișinău ar fi „furat-o” de la regiunea transnistreană prin taxe vamale.

Canalul de Telegram al pretinsului soviet suprem de la Tiraspol (ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ПМР) prezintă declarațiile pretinsului deputat Andrei Safonov, potrivit căruia scopul fondului de convergență este să distrugă economia din stânga Nistrului, ca mai apoi Chișinăul „să ia Transnistria în mâinile sale”.

„Crearea fondului de convergență este o acțiune necoordonată în cadrul procesului de negocieri. Este o decizie a părții moldovenești, prin care din contul bugetului și a economiei noastre vor fi finanțate anumite proiecte care interesează Chișinăul”, a comentat pretinsul expert din regiune, Serghei Șirokov, citat de Новости Приднестровья, sursă controlată de regimul secesionist.

În realitate, Chișinăul nu introduce impozite noi pentru raioanele de est ale R. Moldova, ci anulează scutirile și facilitățile existente de peste două decenii, și care au alimentat bugetul regimului separatist și au discriminat agenții economici din dreapta Nistrului.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului de lege votat, anularea facilităților fiscale „va nivela acest teren, impunând tuturor agenților economici aceeaşi obligație de a contribui la bugetul de stat pentru accesul la piața de consum a Republicii Moldova. Aceasta va determina entitățile din regiune să îşi eficientizeze procesele de producţie sau să accepte marje de profit realiste, eliminând subvenţia indirectă oferită de cetăţenii de pe malul drept prin necolectarea acestor taxe”.

Potrivit Chișinăului, facilitățile fiscale au stimulat contrabanda din regiune, iar veniturile suplimentare colectate vor fi utilizate în scopul creării unui fond de convergență pentru a atenua eventualele creşteri de preţuri în regiune prin programe ţintite de asistență socială, gestionate transparent de autoritățile constituţionale: „Aceasta ar demonstra cetățenilor din stânga Nistrului avantajele de a fi parte a unui sistem fiscal legitim, care oferă protecţie şi servicii în schimbul contribuțiilor”.

Legat de cele 28 de milioane de dolari despre care Tiraspolul acuză Chișinăul că i-a furat”, acești bani au fost acumulați din taxele plătite de agenții economici din stânga Nistrului, începând cu 1 ianuarie 2024, când în R. Moldova a intrat în vigoare un nou Cod vamal. Noile prevederi au exclus un șir de facilități fiscale pentru agenții economici transnistreni, obligându-i să achite taxe și impozite în mod egal cu cei din dreapta Nistrului.

Chișinăul, acuzat pentru eșecurile economice ale Tiraspolului

În același context se înscriu și acuzațiile reprezentanților regimului separatist, preluate de presa afiliată, potrivit cărora Chișinăul s-ar face vinovat de criza economică din regiune.

La 1 iulie, așa-numitul guvern de la Tiraspol și-a prezentat raportul de activitate în pretinsul soviet suprem. Așa-zisul premier Alexandr Rozenberg a arătat că economia raioanelor din stânga Nistrului s-a redus cu 19,4% în anul 2025, iar producția industrială a scăzut cu 27 la sută. Acesta a menționat printre motive și „menținerea măsurilor restrictive din partea Moldovei” precum și taxele vamale impuse de Chișinău, care ar fi provocat pierderi de 13 milioane de dolari regiunii.

Și pretinsul soviet suprem a scris pe canalul său de Telegram că „economiei transnistrene i-au fost aduse prejudicii prin măsurile restrictive a Moldovei: taxe vamale suplimentare, blocadă bancară, blocarea exporturilor”.

În realitate, mai multe analize economice arată că criza economică, din ce în ce mai resimțită în stânga Nistrului, e cauzată în primul rând de modelul economic artificial, dependent aproape exclusiv de gazul rusesc livrat la prețuri preferențiale sau neachitate, și care nu mai funcționează din 2025.

Într-o analiză publicată pe site-ul The German Marshall Fund, expertul Laurențiu Pleșca explică faptul că „oprirea livrărilor de gaz rusesc prin Ucraina la 1 ianuarie 2025 a dus la închiderea centralelor termice pe bază de gaz și la lipsa încălzirii și apei calde pentru zonele rezidențiale și instituțiile publice (…). Criza a scos în evidență dependența structurală a modelului industrial transnistrean de gazul rusesc ieftin. În lipsa acestuia, activitatea industrială a fost suspendată pe scară largă. (…) Centrala MGRES de la Dnestrovsk a trecut temporar pe cărbune, cu rezerve limitate”.

De asemenea, o analiză a Balkan Insight evidențiază că economia regiunii separatiste intră într-o etapă de presiune structurală tot mai accentuată, determinată în principal de pierderea unor avantaje energetice istorice și de degradarea activității industriale. Aceste evoluții se reflectă direct în scăderea veniturilor populației și în diminuarea resurselor bugetare ale administrației de la Tiraspol.

Cu câteva luni în urmă, Stopfals.md a explicat că Tiraspolul este cel care a refuzat soluții legale pentru aprovizionarea regiunii transnistrene cu gaze. Drept urmare, livrarea gazelor naturale are loc în prezent prin scheme obscure, care afectează inclusiv activitățile economice din stânga Nistrului.

Falsul despre împiedicarea retragerii trupelor ruse și confundarea acestora cu pacificatorii

Un alt neadevăr promovat de sursele din stânga Nistrului, citând-o pe purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, este că Chișinăul ar fi cel care „împiedică retragerea prezenței militare ruse din Transnistria”. „Punerea problemei retragerii pacificatorilor ruși este posibilă doar după soluționarea conflictului moldo-transnistrean. Este o condiție prevăzută în Acordul de pace din 1992 și în Memorandumul de la Moscova din 1997, afirmă reprezentanții Ministerului rus de Externe”, adaugă canalul.

De fapt, din nou nu se face distincția între pacificatori și trupele ruse din raioanele de est. În realitate, Chișinăul cere retragerea forțelor militare ruse, așa-numitul GOTR, în conformitate cu angajamentele asumate de Rusia, în special la Summitul OSCE de la Istanbul din 1999. Autoritățile R. Moldova amintesc periodic, de la tribuna mai multor organizații internaționale, că Federația Rusă trebuie să-și respecte angajamente internaționale și să-și retragă trupele staționate ilegal pe teritoriul R. Moldova.

Narațiunile despre „glorificarea nazismului” și „închiderea școlilor cu predare în rusă”

Într-un alt context, canalele de Telegram Первый Приднестровский și cel al așa-numitului sovietul suprem îl citează pe pretinsul deputat propagandist Andrei Safonov, care reia narațiunile false despre „glorificarea nazismului”, „rescrierea istoriei” și „închiderea școlilor cu predare în limba rusă” în dreapta Nistrului. „Toate acestea sunt „reintegrare” în stil chișinăuian. Acum sub lovitură se află gimnaziul din satul Slobozia-Chișcăreni. Elevii urmează să fie transferați la un liceu moldovenesc din localitatea vecină. Totodată, nimeni nu intenționează să îl facă bilingv. Gimnaziul cu predare în limba rusă este singurul din zonă. Aici învață copii din 6 sate”, au adăugat sursele menționate.

Stopfals.md a demontat anterior narațiunile false despre „promovarea nazismului” în R. Moldova.

Portalul nostru a dezmințit și falsul legat de închiderea gimnaziului de la Slobozia-Chișcăreni, arătând că criteriul lingvistic nu stă la baza reorganizării sau închiderii instituțiilor de învățământ din R. Moldova.

În același timp, „rescrierea istoriei” este o narațiune clasică a propagandei Kremlinului.

Manipulări la tema migrației de muncă

În ultima perioadă, publicațiile din stânga Nistrului prezintă unilateral și manipulator tema migrației străine de muncă în R. Moldova.

Astfel, canalul de Telegram Приднестровец citează opoziția de la Chișinău, fără a prezenta surse concrete, potrivit căreia, „în loc să crească nivelul de trai în țară și să readucă cetățenii din diasporă acasă, autoritățile atrag migranți dispuși să muncească pe salarii mici”.

Același canal, împreună cu altele dedicate publicului transnistrean (ТСВ Приднестровье, Ящик Пандоры, Вечерний Тирасполь), au publicat și un video despre care susțin că a fost filmat la Bălți. În înregistrare apar mai multe persoane aparent de alte naționalități. „Bălțiul și Chișinăul sunt acum ca Dubaiul și Londra”, se arată în textul care însoțește filmulețul. Aceeași postare a apărut și pe canalul de Telegram Ukraine Reality, folosit de propaganda Kremlinului în cunoscuta campanie de dezinformare Matrioșka.

Stopfals.md a abordat recent mai multe manipulări legate de migrația de muncă în R. Moldova, scoțând în vileag o întreagă campanie de manipulare și arătând că fenomenul este condiționat și reglementat de lege.

Dana Ciobanu, Stopfals.md