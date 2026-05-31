MANIPULARE: Din 1 iunie, cetățenii vor plăti mai mult pentru gazele consumate

Mai multe pagini și canale anonime de social media anunță că din 1 iunie 2026 consumatorii din Republica Moldova vor plăti mai mult pentru gazele naturale. Sursele fac trimitere la o decizie a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Informația este manipulatoare. În realitate, decizia ANRE nu va afecta tariful actual la gazele naturale, hotărârea referindu-se la ajustarea tarifului pentru furnizarea „de ultimă opțiune”, ceea ce nu are legătură cu marea majoritate a consumatorilor casnici, aspect omis de sursele propagandistice.

„Din 1 iunie — iar plătim mai mult!” sau „De la 1 iunie — o nouă lovitură pentru oameni. ANRE a majorat prețul la gazul furnizat de Energocom” — sunt câteva din formulările unor postări care au apărut în ultimele zile.

„Cât mai poate suporta populația?”, se întreabă autorul unei postări. Alte conturi anonime au publicat aceeași informație, însă cu mai mult context.

Precizările ANRE

În realitate, decizia ANRE la care se face trimitere se referă la aprobarea tarifelor pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Energocom” în contextul îndeplinirii obligației de serviciu public de a asigura furnizarea de ultimă opțiune.

Adoptată pe 25 mai, hotărârea „are un caracter tehnic și nu implică modificarea prețului gazelor naturale pentru consumatorii cu furnizare de serviciu public și nu are nici un fel de impact în facturile acestora” — precizează ANRE.

„Aceste prețuri se aplică exclusiv situațiilor în care un consumator își pierde furnizorul de gaze naturale, cum ar fi: în caz de retragere a licenței, încetare a activității sau imposibilitate de livrare.

În astfel de situații, pentru garantarea continuității aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor care au rămas fără furnizor, aceștia sunt preluați de către un furnizor desemnat, așa-numitul „furnizor de ultimă opțiune”, afirmă ANRE.

Agenția menționează că mecanismul de furnizare de ultimă opțiune funcționează pe o perioadă limitată de maximum 4 luni. În acest interval, consumatorii trebuie să identifice un nou furnizor și să încheie un contract obișnuit de furnizare.

Prețul pentru furnizarea de ultimă opțiune este stabilit de către ANRE lunar, în funcție de evoluțiile pieței internaționale și costurile de transport și se aplică exclusiv pentru acest regim special de furnizare.

Cu mai multe precizări legate de subiect a venit și unul dintre directorii ANRE, Constantin Borosan.

Expert: „Nu, nu s-au scumpit gazele”

A comentat interpretările și expertul în energetică de la comunitatea WatchDog.MD, Eugen Muravschi, potrivit căruia tariful pentru furnizarea „de ultimă opțiune” nu are legătură cu marea majoritate a consumatorilor casnici, care au contract cu Energocom.

„Asta se referă la cazurile cînd un furnizor, să zicem SUPERGAZIEFTIN SRL, nu mai poate livra gaz clienților săi, din diverse motive – fie că și-a pierdut licența, a dat faliment sau altele. Acum, ca să nu rămână acești clienți fără gaz, ANRE îi spune Energocom-ului (furnizor cu obligația de serviciu public) să le livreze gaze, până își găsesc ei alt furnizor dacă vor. Aceste gaze sunt mai scumpe de obicei, fiindcă Energocom trebuie să le cumpere cumva în regim de semi-urgență. Iată de ce e un tarif separat.

Sau, cum spune legea în dulcele limbaj tehno-birocratic: „furnizor de ultimă opţiune – furnizor care, în contextul obligaţiilor de serviciu public, este desemnat să furnizeze, pentru o perioadă limitată de timp, gaze naturale consumatorilor finali care şi-au pierdut furnizorul în anumite circumstanţe, în condiţii specifice reglementate, stabilite prin prezenta lege”, explică Eugen Muravschi.

Expertul accentuează rolul jurnaliștilor în reflectarea subiectelor de agest gen: „E important ca presa să facă efortul să explice și ce înseamnă acest termen și pe cine vizează tariful nou”.

Mihai Avasiloaie, Stopfals.md