Un nou val de deepfake-uri cu Maia Sandu sub numele așa-zisei platforme de investiții „Quantum AI”

Un nou val de escrocherii financiare deepfake, cu folosirea imaginii președintei R. Moldova, Maia Sandu, este în desfășurare pe Facebook și Instagram. Conturi anonime sponsorizează zeci de postări în care oamenii sunt îndemnați să se alăture așa-numitei platforme de investiții Quantum AI pentru a câștiga zeci și sute de mii de lei.

Schema reprezintă o fraudă cunoscută în ultimii circa doi ani în spațiul digital din R. Moldova. Sponsorizările sunt făcute de pe mai multe pagini de Facebook, printre care GB onlineMoldova today sau Andreea Popescu.


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

