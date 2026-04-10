Falsuri în contextul refuzului intrării în Franța pentru câțiva cetățeni ai Republicii Moldova

Unele surse pro-Kremlin au dezinformat despre refuzul intrării pe teritoriul Franței a câtorva cetățeni ai Republicii Moldova. În timp ce marea majoritate a surselor media au reflectat informațiile în mod obiectiv, Комсомольская правда (КП) в Молдове și Gagauznews au asociat integrarea europeană a R. Moldova cu o „înăsprire a condițiilor de intrare” în statele europene, fără a prezenta dovezi în susținerea acestor afirmații. În realitate, cetățenii cu pricina nu au fost lăsați să intre în Franța pentru că nu au prezentat documentele justificative necesare, prevăzute de lege. Este falsă și afirmația că în ultima perioadă condițiile de intrare în statele Uniunii Europene pentru cetățenii R. Moldova au fost înăsprite.

Pe 7 aprilie, КП в Молдове a publicat o știre care reflectă cazul cetățenilor moldoveni care au intenționat să intre pe teritoriul francez, făcând trimitere la informații publicate de Consulatul General al Republicii Moldova la Nisa. КП в Молдове a scris că „Cetățenilor moldoveni li se refuză din ce în ce mai des intrarea în UE, fiind întorși la frontieră” (în original: «Граждан Молдовы все чаще не пускают в ЕС, разворачивают на границе») și că „Țările Uniunii Europene au înăsprit mult regulile de intrare” (în original: «Страны Евросоюза серьезно ужесточили правила вьезда»), citându-l pe Valeriu Ostalep, ex-viceministru de Externe al R. Moldova în perioada 2005-2009.

A doua zi, conturile de social media Gagauznews (canalul de Telegram, contul de Instagram și pagina de Facebook) au publicat un text în care au explicat situația cetățenilor întorși de la hotarul francez, citând aceleași informații oferite de Consulatul R. Moldova la Nisa. Au adăugat însă un fragment: „În practică, cu cât „cursul european” e mai zgomotos, cu atât lista de cerințe la hotar e mai lungă: asigurare, bani, rezervări, confirmări, certificate… Și tot te pot întoarce de la graniță. Declarativ, ușa e deschisă, dar în realitate filtrul devine mai strict în fiecare an”.

Motivul refuzului de intrare – lipsa documentelor necesare

Potrivit Consulatului General al R. Moldova la Nisa, „în cadrul discuțiilor cu reprezentanții Poliției de Frontieră franceze, s-a constatat că toți cei cinci cetățeni moldoveni cărora li s-a refuzat intrarea în Franța nu aveau asupra lor o serie de documente justificative obligatorii, prevăzute de legislația franceză”.

Este vorba despre „asigurare medicală valabilă, dovada mijloacelor financiare suficiente și dovada corespunzătoare a cazării pe întreaga durată a sejurului.

„Autoritățile franceze au subliniat că aceste condiții sunt obligatorii pentru toți cetățenii din afara UE, nu doar pentru cetățenii Republicii Moldova”, informează misiunea consulară.

Instituția a trecut în revistă condițiile de intrare în Franța:

Condițiile de intrare în UE n-au fost înăsprite recent

КП в Молдове și Gagauznews nu au prezentat dovezi sau informații concrete pentru niciuna dintre afirmațiile făcute. Nu este clar la ce se referă atunci când afirmă că „din ce în ce mai des” cetățeni moldoveni nu pot intra în țările UE sau că regulile de intrare s-au „înăsprit mult”.

În realitate, regulile de intrare în Franța sau în alte state ale UE sunt în vigoare de mulți ani, fiind aplicabile tuturor cetățenilor din afara Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, nu există „reguli înăsprite” pentru cetățenii R. Moldova. Acestora li se aplică aceleași reguli generale ca și cetățenilor majorității statelor non-UE.

Aceste cerințe (prezentarea pașaportului biometric, a dovezii existenței mijloacelor financiare, a asigurării medicale, a biletului dus-întors și a confirmării cazării pe durata șederii) nu au fost recent înăsprite. Aceste informații pot fi consultate și pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe a R. Moldova.

Asocierea UE cu restricții și alte efecte negative, o caracteristică a propagandei Kremlinului

De-a lungul timpului, propaganda rusă a asociat constant procesul de integrare europeană a R. Moldova, Uniunea Europeană și valorile acesteia cu fenomene sau consecințe negative.

Stopfals.md a demontat numeroase falsuri și manipulări în acest sens. Iată câteva exemple: asocierea UE cu credite la dobânzi exorbitante, refuzul de a cumpăra produsele moldovenești, distrugerea vinificației și a universităților, obligativitatea vânzării pământului către străini, falimentarea întreprinderilor, criza economică, amenințarea pentru valorile tradiţionale, scăderea populației apte de muncă, creșterea dependenței de ajutorul extern, flux de migranți din cauza lipsei de resurse de forță de muncă, amenințare la adresa stabilității economice a țării, „exodul creierelor, intrarea automată în NATO și în război, dispariția ca stat, lipsa locurilor de muncă etc.

Комсомольская правда в Молдове și Gagauznews sunt în topul surselor dedicate publicului din R. Moldova care dezinformează cel mai des.

În februarie 2022, site-ul Gagauznews.md a fost blocat în R. Moldova (la ordinul Serviciului de Informații și Securitate) pentru promovarea de informații care „incită la ură și război”. Aceeași soartă a avut-o, în octombrie 2023, și site-ul Kp.md, pe motiv de răspândire în spaţiul public a informațiilor „în stare să genereze tensiuni ori conflicte sociale”. Entitatea și-a continuat însă activitatea pe o nouă adresă web.

Mihai Avasiloaie, Stopfals.md