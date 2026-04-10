Ce trebuie să punem în coșul de Paște? / VIDEO

În fiecare an, în noaptea de Înviere, credincioșii vin la biserică cu coșuri pentru a le sfinți. Nu toți știu însă ce trebuie să pună în ele. Despre acest lucru am discutat cu Sorin Huluță-Saftiuc, parohul Bisericii românești „Sfinții Martiri Brâncoveni” din Soroca.

Preotul spune că oamenii aduc uneori produse care nu au legătură cu tradiția. „În coș trebuie să punem lucruri simple, așa cum ne învață Biserica”, explică acesta.

Potrivit lui, în coșul de Paște trebuie să fie ouă roșii, pască sau cozonac, o bucată de carne, brânză și vin. De asemenea, nu trebuie să lipsească o lumânare.

„Acestea sunt alimentele de bază care se sfințesc. Sunt prevăzute și în rugăciunile speciale citite în noaptea de Paște”, spune preotul.

El atrage atenția că nu este bine să se aducă prea multe produse sau lucruri nepotrivite. „Nu aducem borcane cu mâncare sau alte alimente care nu au sens în acest context”, afirmă Sorin Huluță-Saftiuc.

Preotul mai spune că alimentele trebuie așezate frumos în coș și acoperite. Astfel, se păstrează ordinea și respectul în biserică.

Credincioșii vin cu coșurile încă din timpul slujbei de noapte, iar dimineața acestea sunt sfințite.